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Türkiye Gazetesi

Maçka'daki eski NATO üssü ilk kez görüntülendi

Maçka'daki eski NATO üssü ilk kez görüntülendi
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Varlığı bugüne kadar çok az kişi tarafından bilinen ve 2010 yılında Türk askerlerinin de tesisi terk etmesi ile kullanılmayan 67 yıllık NATO üssü, hazırlanacak özel bir proje ile turizme kazandırılacak.

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