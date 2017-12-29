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Maçka'daki eski NATO üssü ilk kez görüntülendi
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Varlığı bugüne kadar çok az kişi tarafından bilinen ve 2010 yılında Türk askerlerinin de tesisi terk etmesi ile kullanılmayan 67 yıllık NATO üssü, hazırlanacak özel bir proje ile turizme kazandırılacak.
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