Maden suyu içenler dikkat!

Sindirime yard\u0131mc\u0131 oldu\u011fu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclen madem suyunun tehlikelerini biliyor musunuz? \u0130\u015fte maden suyu t\u00fcketirken dikkat etmeniz gerekenler...\u200b\r\n,V\u00fccudun mineral dengesini korumak i\u00e7in t\u00fcketilen maden suyu, i\u00e7erisinde magnezyum, s\u00fclfat, karbondioksit, sodyum ve bikarbonatla bar\u0131nd\u0131r\u0131yor.\r\n,Ald\u0131\u011f\u0131n\u0131z maden suyunun i\u00e7eri\u011fini muhakkak okuyun. Her maden suyu ayn\u0131 sodyum i\u00e7eri\u011fine sahip de\u011fildir.\r\n,Fazla sodyum i\u00e7eri\u011fi kan bas\u0131nc\u0131n\u0131 tehlikeli \u015fekilde y\u00fckseltebilir.\r\n,Y\u00fcksek tansiyon ve kalp rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 olan ki\u015filer \u00f6zellikle sodyum oran\u0131 az maden sular\u0131n\u0131 tercih etmeli.\r\n,Meyveli maden sular\u0131 ise sade maden sular\u0131ndan farkl\u0131 yap\u0131ya sahiptir. \u0130\u00e7erisinde tatland\u0131r\u0131c\u0131, \u015feker ya da benzer katk\u0131 maddeleri bulunur.\r\n,Bu nedenle meyveli maden suyu i\u00e7iyorsan\u0131z i\u00e7erisindeki \u015feker miktar\u0131n\u0131 da dikkate almal\u0131s\u0131n\u0131z.\r\n,Maden suyunu barda\u011fa d\u00f6kerek i\u00e7mek i\u00e7erisindeki gaz\u0131n kaybolmas\u0131na sebep olur bu y\u00fczden en uygunu \u015fi\u015feden i\u00e7mektir.\r\n,Maden suyu al\u0131rken \u015fi\u015fesinin cam olmas\u0131na dikkat edin. Cam, her zaman daha sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir tercihtir.\r\n,H\u0131zl\u0131 maden suyu t\u00fcketimi \u015fi\u015fkinli\u011fe sebep olur.\r\n,Yemeklerden 1-2 saat \u00f6nce ya da sonra t\u00fcketmek en ideal zamand\u0131r.\r\n