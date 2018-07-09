Maduro'dan sosyal medyayı sallayan Türkiye paylaşımı

"\u015eu anda T\u00fcrkiye'ye seyahat ediyorum. Bug\u00fcn, Venezuela'n\u0131n dostu ve yeni \u00e7ok kutuplu d\u00fcnyan\u0131n lideri Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n t\u00f6renine kat\u0131laca\u011f\u0131m." \r\n,Venezuela Devlet Ba\u015fkan\u0131 Maduro, T\u00fcrkiye payla\u015f\u0131m\u0131 ile sosyal medyay\u0131 sallad\u0131.\r\n,24 Haziran\u2019da cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na yeniden se\u00e7ilen Recep Tayyip Erdo\u011fan bug\u00fcn TBMM\u2019de yemin ederek g\u00f6revine ba\u015flayacak. \r\n,Maduro'nun mesaj\u0131nda araba kulland\u0131\u011f\u0131 bir video da bulunuyor.\r\n,Ba\u015fkent Ankara'da d\u00fczenlenecek t\u00f6rene kat\u0131lacak isimlerden Venezuela Devlet Ba\u015fkan\u0131 Nicolas Maduro ise, Twitter'dan yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 mesaj\u0131nda \u015fu ifadelere yer verdi:\r\n,Erdo\u011fan\u2019\u0131n yemin etmesiyle birlikte Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 H\u00fck\u00fbmet Sistemine resmen ge\u00e7ilecek.\r\n