Mahalleli diken üstünde! Kabus 4 gündür devam ediyor...

4 g\u00fcnd\u00fcr devam eden bal\u0131k \u00f6l\u00fcmlerinin nedeni kesin olarak bilinmezken mahalle sakinleri yetkililerden yard\u0131m istedi. ,\u0130HA,Konya Kulu il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 K\u00f6m\u00fc\u015fini Mahallesi'ne 1 kilometre uzakl\u0131ktaki tatl\u0131 su g\u00f6l\u00fc olan Uyuz G\u00f6l\u00fc'nde \u00f6len binlerce bal\u0131k k\u0131y\u0131ya vurdu.,Bal\u0131klar\u0131n tamam\u0131 k\u0131y\u0131ya vurdu. ,Mahalle Muhtar\u0131 Hasan Tekin, 2011 y\u0131l\u0131nda Isparta E\u011fridir'den getirilen 5 bin yavru sazan bal\u0131\u011f\u0131n\u0131n g\u00f6le b\u0131rak\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve bu s\u00fcre zarf\u0131nda \u00fcreyen bal\u0131klar\u0131n\u0131n say\u0131s\u0131n\u0131n h\u0131zla artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Gerekli tedbirlerin al\u0131nmas\u0131n\u0131 istiyoruz. , \u00c7evre mahalleler ve il\u00e7elerden bu g\u00f6le gelen piknik\u00e7iler 4 g\u00fcnden bu yana \u00f6len bal\u0131klar\u0131 g\u00f6r\u00fcnce geri d\u00f6n\u00fcyor.,Bal\u0131klar\u0131n bir anda \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirten Muhtar Tekin, "G\u0131da, Tar\u0131m ve Hayvanc\u0131l\u0131k M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden gelen ekipler g\u00f6lde mikroorganizma \u00fcredi\u011fini, sudaki oksijeni bal\u0131klara b\u0131rakmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, g\u00f6zle g\u00f6r\u00fclmeyecek bir \u015feyin oldu\u011funu, suyu tamamen ye\u015fillendirdi\u011fini s\u00f6ylediler.,G\u00f6r\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc gibi binlerce bal\u0131klar hep k\u0131y\u0131ya vurdu. Sadece b\u00fcy\u00fck bal\u0131klar \u00f6l\u00fcyor. ,K\u00fc\u00e7\u00fck bal\u0131klarda ya\u015fam var, kurtar\u0131lmas\u0131n\u0131 istiyorum" dedi.