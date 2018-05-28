Mahir Ünal'dan AK Parti'nin oy oranına ilişkin açıklama

24 Haziran'da sand\u0131k ba\u015f\u0131na gidecek millet, tarihin en \u00f6nemli se\u00e7imlerinden birini yapacak.\r\n\r\n,Se\u00e7imler i\u00e7in son kulvara giren siyasi partiler, \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na h\u0131z verdi.\r\n\r\n,Saha \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ederken kamuoyu ara\u015ft\u0131rma \u015firketleri de \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\n,Se\u00e7imlere ili\u015fkin yap\u0131lan son anket sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 AK Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Mahir \u00dcnal a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,\u00dclke TV'de yay\u0131nlanan Arafta Sorulan isimli programa konuk olan \u00dcnal, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: "AK Parti olarak 46-48 band\u0131nday\u0131z. Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda 54-56 band\u0131nday\u0131z.\r\n\r\n,Kamuoyu ara\u015ft\u0131rmalar\u0131n\u0131n 2 \u00fcst\u00fc, 2 alt\u0131 durumu olabildi\u011fi i\u00e7in bunu s\u00f6yl\u00fcyorum. ,Her bir insan\u0131m\u0131z\u0131 tekrar tekrar dinliyoruz. ,Bunu se\u00e7imden se\u00e7ime de\u011fil, her zaman yap\u0131yoruz. 16 y\u0131ld\u0131r milletimizle olan ili\u015fkimizi biraz daha yo\u011funla\u015ft\u0131rarak s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyoruz. ,Partisinin y\u00fczde 48 band\u0131nda oldu\u011funu s\u00f6yleyen AK Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Mahir \u00dcnal, Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n oyunun ise y\u00fczde 56'ya ula\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Kamuoyu ara\u015ft\u0131rmalar\u0131nda da gayet iyi durumday\u0131z."