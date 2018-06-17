Maicon da, Feghouli de hiçbir yere gitmiyor

Maicon Brezilya ligi biter bitmez yeni bir ligde kendini bularak hi\u00e7 dinlenmeden ge\u00e7en sezonu tamamlam\u0131\u015f ve zaman zaman performans d\u00fc\u015f\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc ya\u015fam\u0131\u015ft\u0131. \u015eimdi iyice dinlenerek yeni sezona ba\u015flayaca\u011f\u0131n\u0131 aktaran tecr\u00fcbeli stoper \u201c\u00c7ok daha farkl\u0131 bir Maicon g\u00f6receksiniz\u201d s\u00f6zleriyle mesaj verdi. Feghouli ise ge\u00e7en yaz iyi bir haz\u0131rl\u0131k s\u00fcreci ge\u00e7irememi\u015f ve Cimbom\u2019a sakat gelmi\u015fti. Cezayirli iyi bir kamp sonras\u0131 \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki sezon ger\u00e7ek Feghouli\u2019yi g\u00f6sterece\u011fini inan\u0131yor. ,Ba\u015fkan Mustafa Cengiz, Bodrum Galatasaray Derne\u011fi taraf\u0131ndan d\u00fczenlenen toplant\u0131ya kat\u0131ld\u0131. Transferler konusunda taraftara mesajlar veren Cengiz, \u201cUmuyoruz ki taraftar her zaman helva yemese de \u00e7ok g\u00fczel transferlerle tatmin olacak. Ne \u00e7ilek, ne baklava ne de kaymak \u00f6nemli. \u00d6nemli olan sahada m\u00fccadele\u201d dedi.,Galatasaray\u2019\u0131n oyuncular\u0131 Muslera ve Belhanda 2018 FIFA D\u00fcnya Kupas\u0131 ilk m\u00fcsabakalar\u0131n\u0131 oynad\u0131. A Grubu\u2019nda Uruguay formas\u0131yla M\u0131s\u0131r kar\u015f\u0131s\u0131nda 90 dakika oynayan Muslera 33 kez topla bulu\u015ftu. 3 defa rakip forvetlerle kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kalan ba\u015far\u0131l\u0131 eldiven y\u00fczde 100 kurtar\u0131\u015f yaparak be\u011feni toplad\u0131. B Grubu m\u00fccadelesi kapsam\u0131nda Fas, \u0130ran ile Rusya\u2019da kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya geldi. Galatasaray\u2019\u0131n 10 numara oyuncusu Younes Belhanda, \u0130ran ile oynanan m\u00fccadelede 90 dakika m\u00fccadele etti. 69 kez topla bulu\u015fan Belhanda, 1 isabetli \u015fut \u00e7ekerken bir de \u015fut pas\u0131 verdi.\r\n,T\u00fcrkiye gazetesinden Burhan Can Terzi'nin aktard\u0131\u011f\u0131na g\u00f6re gelecek sezon \u015eampiyonlar Ligi\u2019nde m\u00fccadele edecek Galatasaray\u2019da teknik direkt\u00f6r Fatih Terim, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki hafta tam zamanl\u0131 mesaiye start verecek. Tecr\u00fcbeli teknik adam tak\u0131m\u0131 ise ay sonu toplayacak. Bir yandan da yeni kadro yap\u0131lanmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar devam ederken, UEFA\u2019dan gelen yapt\u0131r\u0131mlardan dolay\u0131 sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar oyuncu satmak durumunda. Sat\u0131lmas\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclen isimlerden savunmac\u0131 Maicon ile kanat Feghouli, tak\u0131mda kalmak istediklerini hem y\u00f6neticilere hem teknik heyete bildirdi. \u0130ki oyuncu da hi\u00e7bir yere gitmeyi d\u00fc\u015f\u00fcnmediklerini iletirken ge\u00e7en sezonun \u00e7ok daha \u00fczerine \u00e7\u0131kacaklar\u0131n\u0131n da s\u00f6z\u00fcn\u00fc verdiler.\r\n,UEFA\u2019dan gelen yapt\u0131r\u0131m sebebiyle sat\u0131lmalar\u0131 g\u00fcndemde olan Galatasaray\u2019\u0131n iki y\u0131ld\u0131z\u0131 yeni sezonda \u00e7ok daha iyi olacaklar\u0131n\u0131 ifade edip, y\u00f6neticilere sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 kul\u00fcpte kalmak istediklerini iletti. \r\n