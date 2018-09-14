Makam araçları gitti tasarruf geldi

Yücel KAYAOĞLU - Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerle ilgili kurmaylarıyla yaptığı toplantılarda sık sık, belediye başkanlarının ‘Lüks ve şatafattan’ uzak durmaları uyarısında bulunuyordu. Tasarruf tedbirleri kapsamında lüks makam araçlarına sınırlama getirilmesini gündemine alan hükûmet, kamudaki ve yerel yönetimlerdeki bu araçların envanterini çıkarmaya başlamıştı. Kamu kurumları, KİT ve belediyelerde kullanılan araç sayısının 150 bine yaklaştığı belirtilirken önümüzdeki günlerde özellikle lüks ithal araçların kullanımına sınırlama getirileceği ifade ediliyor.