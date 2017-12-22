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Mal varlığını kime bırakacağını açıkladı
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TV8’de yayınlanan ‘Gel Konuşalım’ programına telefonla bağlanan Bülent Ersoy, samimi açıklamalarda bulundu. 65 yaşındaki sanatçı, sık sık gündem olan mal varlığı hakkında konuştu.
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