Malatya'da kan donduran olay!

G\u00fcn\u00fcn en korkun\u00e7 haberi Malatya'dan geldi.\r\n\r\n,\u00dcstelik bir polis merkezinde meydana geldi, etraftakiler \u015foke oldu...\r\n\r\n,Olay, sabah saatlerine Meydanba\u015f\u0131 Mahallesinde bulunan Battalgazi Polis Merkezi Amirli\u011finde meydana geldi.\r\n\r\n,.,Merkezde g\u00f6revli iki polis memuru aras\u0131nda bilinmeyen nedenle tart\u0131\u015fma \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,K\u0131sa s\u00fcrede b\u00fcy\u00fcyen tart\u0131\u015fmada, polislerden birisi b\u0131\u00e7akla meslekta\u015f\u0131n\u0131n bo\u011faz\u0131n\u0131 kesti.\r\n\r\nA\u011f\u0131r yaral\u0131 olarak Turgut \u00d6zal T\u0131p Merkezine kald\u0131r\u0131lan polis memuru, doktorlar\u0131n m\u00fcdahalesine kar\u015f\u0131n kurtar\u0131lamayarak hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n,\u015e\u00fcpheli polis memuru, silah arkada\u015flar\u0131 taraf\u0131ndan g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n\r\nOlayla ilgili soru\u015fturma s\u00fcrd\u00fcr\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\nMalatya'da, bir polis memuru merkezde tart\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 arkada\u015f\u0131n\u0131 bo\u011faz\u0131n\u0131 keserek \u00f6ld\u00fcrd\u00fc.\r\n\r\n\r\n\r\n