Malatya'ya şehit ateşi düştü

\u015eehidimizin kimli\u011fi ve memleketi belli oldu,\u015eehidin baba evine T\u00fcrk bayra\u011f\u0131 as\u0131ld\u0131.\r\n,\r\nAc\u0131 haberi al\u0131nca bayg\u0131nl\u0131k ge\u00e7iren \u015fehit yak\u0131nlar\u0131na, haz\u0131r bekletilen sa\u011fl\u0131k g\u00f6revlileri m\u00fcdahale etti.\r\n\r\n\r\n,\u00dc\u00e7 k\u0131z karde\u015fi bulunan ve ailenin tek erkek \u00e7ocu\u011fu olan Piyade S\u00f6zle\u015fmeli Onba\u015f\u0131 Aliseydi \u00d6zdemir'in (25) Zaviye Mahallesi H\u00fcdavendigar Sokak'ta ikamet eden babas\u0131 Zekeriya \u00d6zdemir'e (52) ac\u0131 haber vali yard\u0131mc\u0131lar\u0131 ve askeri yetkililer taraf\u0131ndan verildi.\r\n,\u015eehit Piyade S\u00f6zle\u015fmeli Onba\u015f\u0131 Aliseydi \u00d6zdemir'in cenazesinin, yar\u0131n Malatya'da d\u00fczenlenecek t\u00f6renle topra\u011fa verilece\u011fi \u00f6\u011frenildi.