Malezya, Suudi Arabistan'daki askerlerini geri çekme kararı aldı

Yerel bas\u0131nda \u00e7\u0131kan haberlere g\u00f6re, Sabu, daha \u00f6nce plan olarak a\u00e7\u0131klanan Suudi Arabistan'daki askerlerin geri \u00e7ekilmesinin kesinle\u015fti\u011fini s\u00f6yledi.\r\n,Malezya Savunma Bakan\u0131 Muhammed Sabu, Suudi Arabistan'da konu\u015fland\u0131r\u0131lan askerlerini geri \u00e7ekme karar\u0131 ald\u0131klar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n,Malezya y\u00f6netiminin Suudi Arabistan ile ilgili fla\u015f karar\u0131n\u0131 Savunma Bakan\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,"Askerlerimizi geri \u00e7ekme plan\u0131 konu\u015fuldu, tart\u0131\u015f\u0131ld\u0131 ve onayland\u0131. Suudi Arabistan'\u0131n kom\u015fu \u00fclkeleriyle olan \u00e7at\u0131\u015fman\u0131n bir par\u00e7as\u0131 olmak istemiyoruz." ifadelerini kullanan Muhammed Sabu, askerlerin d\u00f6nmesi i\u00e7in Suudi Arabistan'daki haz\u0131rl\u0131klar\u0131n tamamlanmas\u0131n\u0131 beklediklerini bildirdi.\r\n,Sabu, ge\u00e7en hafta eski Ba\u015fbakan Necip Rezak liderli\u011findeki h\u00fck\u00fbmetin Suudi Arabistan'a asker yollama karar\u0131n\u0131 g\u00f6zden ge\u00e7ireceklerini ve de\u011ferlendirmelerin ard\u0131ndan askerlerin geri \u00e7ekilmesine karar verilebileceklerini duyurmu\u015ftu.