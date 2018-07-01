Malezyalılar ülke borcu için 33 milyon dolar topladı

Malezya halk\u0131, bir ay \u00f6nce faaliyete ge\u00e7en fon i\u00e7in sadece ilk g\u00fcn 1,76 milyon dolar ba\u011f\u0131\u015f yapm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,\u00dclke masraflar\u0131n\u0131n azalt\u0131lmas\u0131 i\u00e7in al\u0131nan \u00f6nlemler kapsam\u0131nda bakanlar\u0131n maa\u015flar\u0131 y\u00fczde 10 d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n,Malezya'n\u0131n eski Ba\u015fbakan\u0131 Necip Rezak d\u00f6neminden kalan yakla\u015f\u0131k 252 milyar dolar borcu bulunuyor.\r\n,"\u00dcmit Fonu"nu faaliyete ge\u00e7iren Ba\u015fbakan Mahathir Muhammed, ge\u00e7en ay yap\u0131lan genel se\u00e7imleri kazanarak, g\u00f6reve geldi\u011finde \u00fclkeyi yeniden in\u015fa etme \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulunmu\u015ftu.,Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u00dcmit Fonu ile halktan bir ayda 33 milyon dolar topland\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n