Malezyalılar ülkelerinin borcu için 6,8 milyon dolar topladı

Malezya h\u00fck\u00fbmetinin, \u00fclke bor\u00e7lar\u0131n\u0131 \u00f6demeye y\u00f6nelik halk\u0131n deste\u011fini \u00f6ng\u00f6ren "\u00dcmit Fonu"nu faaliyete ge\u00e7irmesiyle toplanan para 6,8 milyon dolara ula\u015ft\u0131.\r\n,Ekonomi Bakan\u0131 Lim Guan Eng, d\u00fczenledi\u011fi bas\u0131n toplant\u0131s\u0131nda, \u00dcmit Fonu'yla \u00fclke bor\u00e7lar\u0131n\u0131n \u00f6denmesi i\u00e7in halktan toplanan para miktar\u0131n\u0131n 6,8 milyon dolar oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n,Malezya halk\u0131, 5 g\u00fcn \u00f6nce faaliyete ge\u00e7en fon i\u00e7in sadece 30 May\u0131s g\u00fcn\u00fc 1,76 milyon dolar ba\u011f\u0131\u015f yapm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Malezya'n\u0131n, eski Ba\u015fbakan Necip Rezak d\u00f6neminden kalan yakla\u015f\u0131k 252 milyar dolar borcu bulunuyor.\r\n,"\u00dcmit Fonu"nu faaliyete ge\u00e7iren Ba\u015fbakan Mahathir Muhammed, 9 May\u0131s'ta genel se\u00e7imleri kazanarak g\u00f6reve geldi\u011finde \u00fclkeyi yeniden in\u015fa etme \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulunmu\u015ftu.