Maliyet düşürülecek! Tam 25 bin lira indirim

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl\u0131\u011f\u0131, konutlarda \u00e7at\u0131 ya da d\u0131\u015f cepheye konulacak g\u00fcne\u015f panelleriyle lisans almadan kendi elektri\u011fini \u00fcretecek ve fazlas\u0131n\u0131 sisteme 10 y\u0131l boyunca 13.3 dolar\/ sentten satacaklar i\u00e7in \u00f6nemli bir \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131. ,Halen, 10 kw bir g\u00fcne\u015f paneli sistemi, anahtar teslimi ortalama 15 bin Euro\u2019ya (75 bin TL) mal oluyor. ,Enerji Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n: proje \u00e7izim ve onay, har\u00e7lar, iletim ve da\u011f\u0131t\u0131m bedelleri, KDV ve di\u011fer maliyetlerde yapaca\u011f\u0131 iyile\u015ftirmeyle 75 bin liral\u0131k tutar\u0131n, 50 bin liraya kadar d\u00fc\u015febilece\u011fi belirtiliyor., Gazete Habert\u00fcrk'te yer alan haberde, Uluslararas\u0131 G\u00fcne\u015f Enerjisi Toplulu\u011fu T\u00fcrkiye B\u00f6l\u00fcm\u00fc (G\u00dcNDER) Genel Sekreteri Faruk Telemcio\u011flu, Enerji Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fc \u00e7al\u0131\u015fman\u0131n yaz sonunda ya da sonbaharda tamamlanmas\u0131n\u0131 beklediklerini belirtilerek, maliyetlerin d\u00fc\u015fmesiyle birlikte \u00e7at\u0131 tipi g\u00fcne\u015f paneli kurma giri\u015fimlerinin de h\u0131zlanaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. \r\n,Telemcio\u011flu, \u201cVatanda\u015f, \u201815 y\u0131ll\u0131k elektrik paran\u0131 pe\u015fin \u00f6de, sistemi kur ve 30 y\u0131l elektrik faturas\u0131 \u00f6deme\u2019 denilirse panel kurmaya yana\u015fmaz. Ama, \u20187-8 y\u0131ll\u0131k elektrik paran\u0131 pe\u015fin \u00f6de, 30 y\u0131l fatura \u00f6deme\u2019 denilirse panelini kurar ve elektri\u011fini \u00fcretmeye ba\u015flar\u201d dedi.,G\u00dcNDER Genel Sekreteri Faruk Telemcio\u011flu, vatanda\u015f\u0131n kendi elektri\u011fini \u00fcretip, fazlas\u0131n\u0131 da YEKDEM kapsam\u0131nda sisteme satabilece\u011fini belirterek, \u201cVatanda\u015f, 10 y\u0131l boyunca sisteme verdi\u011fi her birim elektrikten 13.3 dolar\/sent alacak. ,Bu sat\u0131\u015ftan gelir vergisi ve stopaj da al\u0131nmayacak\u201d dedi. Telemcio\u011flu, YEKDEM\u2019in 2020\u2019de kalkabilece\u011finin an\u0131msat\u0131lmas\u0131 \u00fczerine, \u201cEnerji Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019n\u0131n bu konuyla ilgili de bir yasa \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 var. ,Kendi elektri\u011fini \u00fcretecekleride al\u0131mlar devam edecek. Tutar, 13.3 dolar\/sent olmaz da \u00f6rne\u011fin 10 dolar\/sent olabilir. ,Bunun yan\u0131 s\u0131ra \u00e7at\u0131lar i\u00e7in yerli katk\u0131 deste\u011fi verilmesi ve mahsupla\u015fman\u0131n \u015fu andaki gibi saatlik de\u011fil ayl\u0131k olmas\u0131, vergisel kolayl\u0131klar, iletim ve da\u011f\u0131t\u0131m bedelleri al\u0131nmamas\u0131 ve bu yat\u0131r\u0131m\u0131 yapacaklar i\u00e7in uzun s\u00fcreli ve d\u00fc\u015f\u00fck faizli krediler sa\u011flanmas\u0131 da bu sistemin \u00f6n\u00fcn\u00fc a\u00e7acak \u00f6nemli ad\u0131mlard\u0131r\u201d diye konu\u015ftu.,Maliyet d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclecek! Tam 25 bin lira indirim