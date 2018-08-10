Manavgat'ta tatilcilere büyük şok! Valizini alan adeta kaçtı...

\u0130ddiaya g\u00f6re \u00d6ren\u015fehir Mahallesi\u2019nde bulunan 4 y\u0131ld\u0131zl\u0131 bir otele tedarik\u00e7i firmalar taraf\u0131ndan icra takibi ba\u015flat\u0131ld\u0131., Alacaklar\u0131n\u0131 tahsil edemeyen 4 firma otelde bulunan de\u011ferli malzemelere g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leri nezaretinde el koyarken, ayn\u0131 \u015fekilde tahsilat yapamayan \u00e7ok say\u0131da firman\u0131n da icra takibi ba\u015flatmak i\u00e7in s\u0131rada bekledi\u011fi iddia edildi.\r\n\r\n,Otelde bulunan yerli ve yabanc\u0131 turistler, acenteleri taraf\u0131ndan otob\u00fcslerle ba\u015fka otellere g\u00f6t\u00fcr\u00fcl\u00fcrken, icra takibi ba\u015flatan firmalardan birisinin turistlerin \u015fa\u015fk\u0131n bak\u0131\u015flar\u0131 aras\u0131nda otelin havuz dinamolar\u0131 ba\u015fta olmak \u00fczere bir\u00e7ok malzemeyi s\u00f6kerek g\u00f6t\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc g\u00f6zlendi. ,S\u00f6z konusu otelin \u00fcr\u00fcn ve hizmet ald\u0131\u011f\u0131 firmalar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra personeline de 2-3 ayd\u0131r maa\u015f \u00f6demesi yapmad\u0131\u011f\u0131 iddia edildi.,Olay Manavgat'ta meydana geldi.