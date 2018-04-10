Manchester City Liverpool maçı detayları

Bu ak\u015fama damga vuran bir ma\u00e7 ile kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131yay\u0131z.,UEFA \u015eampiyonlar Ligi'nde Manchester City, Liverpool ile kozlar\u0131n\u0131 payla\u015f\u0131yor. ,\u0130ki Premier Lig ekibi, yar\u0131 final \u015fans\u0131 i\u00e7in yar\u0131\u015facak.,\u0130lk ma\u00e7ta Liverpool, 3-0 gibi farkl\u0131 bir galibiyet elde ederek; tur \u015fans\u0131n\u0131 aralam\u0131\u015ft\u0131.,Bu ak\u015fam Manchester City, Liverpool kar\u015f\u0131s\u0131nda yar\u0131 finale \u00e7\u0131kmak i\u00e7in m\u00fccadele edecek.,Haberin devam\u0131 i\u00e7in t\u0131klay\u0131n...,<p><span style="font-size:16px"><a href="http:\/\/www.tivibuspor.com.tr"><span style="color:#000080"><strong>MANCHESTER C\u0130TY L\u0130VERPOOL MA\u00c7I \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/strong><\/span><\/a><\/span><\/p>\r\n