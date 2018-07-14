Mandzukic bombası! Şenol Güneş...

H\u0131rvatistan formas\u0131yla D\u00fcnya Kupas\u0131'n\u0131n parlayan y\u0131ld\u0131z\u0131 Mandzukic'le ilgili fla\u015f bir iddia geldi.,Ne Vagner Love ne de Negredo, Cenk Tosun\u2019un bo\u015flu\u011funu doldurabildi. Bu arada 20 gol-8 asistlik performans\u0131yla ge\u00e7en sezona damgas\u0131n\u0131 vuran Talisca gitti. \u00c7ok y\u00fcksek teklifler alan Quaresma ile Babel de yolcu gibi... H\u00e2l b\u00f6yleyken, h\u00fccum hatt\u0131nda s\u0131k\u0131nt\u0131 ya\u015famas\u0131 beklenen Be\u015fikta\u015f\u2019ta y\u00f6netim devreye girdi.\r\n\r\n,\u015eenol G\u00fcne\u015f\u2019in iste\u011fi \u00fczerine forvet aray\u0131\u015flar\u0131na h\u0131z veren Siyah- Beyazl\u0131lar, listenin en ba\u015f\u0131na, bir D\u00fcnya y\u0131ld\u0131z\u0131n\u0131n ismini yazd\u0131: Mario Mandzuki\u00e7...\r\n\r\n,Bony, Gignac, Benteke ve Mitroglou gibi isimlerle de kontak halinde olan y\u00f6netim; Rusya\u2019da finale \u00e7\u0131kan H\u0131rvatistan Milli Tak\u0131m\u0131\u2019n\u0131n y\u0131ld\u0131z\u0131yla temasa ge\u00e7ti. \u0130talya\u2019n\u0131n pop\u00fcler sitelerinden Calciomercato da; Kartal\u2019\u0131n, Mandzuki\u00e7 ile ilgilendi\u011fini yazd\u0131. Haberde, Be\u015fikta\u015f\u2019\u0131n i\u015finin hi\u00e7 de kolay olmad\u0131\u011f\u0131 vurguland\u0131. \u00c7\u00fcnk\u00fc \u0130ngiliz devi Manchester United\u2019\u0131n da Mandzuki\u00e7 ile ilgilendi\u011fi yaz\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Ba\u015fkan Fikret Orman'\u0131n Mandzuki\u00e7 g\u00f6r\u00fc\u015fmelerindeki kozu Davor Suker ile Slaven Bili\u00e7... Orman ile ailece g\u00f6r\u00fc\u015fen H\u0131rvatistan Futbol Federasyonu Ba\u015fkan\u0131 Suker\u2019in, Mandzuki\u00e7\u2019e Be\u015fikta\u015f ile ilgili \u00e7ok olumlu referanslar verdi\u011fi \u00f6\u011frenildi. Be\u015fikta\u015f\u2019\u0131n unutulmaz hocalar\u0131 aras\u0131na giren Bili\u00e7\u2019in de vatanda\u015f\u0131na \u0130stanbul ve Be\u015fikta\u015f hakk\u0131nda pozitif bilgiler iletti\u011fi kaydedildi. (Fanatik)