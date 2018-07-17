Manisa'da boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Manisa'n\u0131n Turgutlu il\u00e7esinde ya\u011fmur suyu tahliye borusuna s\u0131k\u0131\u015fan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtar\u0131ld\u0131.,Acarlar Mahallesi \u015eehit Ali Karakuzu Sokak 5 numaradaki ekmek f\u0131r\u0131n\u0131 sahibi Fetih Ba\u015f, d\u0131\u015far\u0131dan gelen kedi sesini duydu. ,Sese y\u00f6nelen ve kald\u0131r\u0131mdaki ya\u011fmur tahliye borusundan geldi\u011fini tespit eden Ba\u015f, durumu itfaiyeye bildirdi. ,Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yakla\u015f\u0131k 3 metre uzunlu\u011fundaki kald\u0131r\u0131m ta\u015flar\u0131n\u0131 s\u00f6kerek, ya\u011fmur tahliye borusunu \u00f6zel aparatla kesti. ,45 dakikal\u0131k u\u011fra\u015ftan sonra yavru kedi, borunun i\u00e7inden \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131., Suyla y\u0131kanan yavru kedi, Turgutlu Belediyesi Hayvan Bar\u0131na\u011f\u0131'na teslim edildi. ,\u00c7ar\u015f\u0131 esnaf\u0131 kediyi kurtaran itfaiye g\u00f6revlilerine te\u015fekk\u00fcr etti.,.