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Manisa'da kar kalınlığı 10 cm'yi geçti
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Manisa'da doğa güzelliklerini içinde barındıran Spil Dağı'nın 1517 metre yüksekliğindeki Turgutlualp, At Alanı, Çampınar, Anıttepe, Orman Gözetleme Kulesi mevkililerinde kar kalınlığı neredeyse 10 santimetreyi geçti.
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