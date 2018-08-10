Manisaspor'un 6 puanı lig başlamadan silindi

FIFA'dan fla\u015f karar! T\u00fcrk kul\u00fcb\u00fcn lige ba\u015flamadan 6 puan\u0131 silindi,TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta m\u00fccadele edecek Manisaspor'dan fla\u015f bir a\u00e7\u0131klama geldi. ,Kul\u00fcp a\u00e7\u0131klamada, 2011-2013 sezonunda tak\u0131mda top ko\u015fturan Polonyal\u0131 Maciej Stanislav Iwanski'nin alacaklar\u0131 nedeniyle, lig ba\u015flamadan 6 puan silme cezas\u0131 ald\u0131klar\u0131n\u0131 duyurdu. Iwanski'nin FIFA'ya ba\u015fvurdu\u011funa de\u011finilen a\u00e7\u0131klamada, oyuncunun toplamda kul\u00fcpten 411 bin Euro alaca\u011f\u0131 bulundu\u011fu kaydedildi. ,Kul\u00fcpten yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "2011-2013 sezonunda kul\u00fcb\u00fcm\u00fcz\u00fcn formas\u0131n\u0131 giyen Polonyal\u0131 Maciej Stanislav Iwanski\u2019nin alaca\u011f\u0131na ili\u015fkin FIFA\u2019ya yapt\u0131\u011f\u0131 ba\u015fvurunun ard\u0131ndan tak\u0131m\u0131m\u0131z -6 puan cezas\u0131 alm\u0131\u015ft\u0131r. ,Y\u00f6netim kurulumuz bu kararla ilgili gerekli giri\u015fimlere ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r. S\u00f6z konusu oyuncunun FIFA\u2019ya yapm\u0131\u015f oldu\u011fu ba\u015fvurunun ard\u0131ndan, FIFA Disiplin Kurulu\u2019nun 9 Haziran 2017 tarihinde puan silme karar\u0131 ald\u0131\u011f\u0131, yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z ara\u015ft\u0131rmalarda FIFA ve TFF\u2019den istedi\u011fimiz belgelerden anla\u015f\u0131laca\u011f\u0131 gibi bununla ilgili 5 \u015eubat 2018 tarihinde ihtar g\u00f6ndermesine ra\u011fmen, o d\u00f6nemde oyuncunun muhatap al\u0131nmad\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fcr. Ya\u015fanan bu s\u00fcrecin ard\u0131ndan FIFA Disiplin Kurulu\u2019nun puan silme karar\u0131 ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 8 A\u011fustos 2018 tarihinde T\u00fcrkiye Futbol Federasyonu\u2019na puan silme cezas\u0131n\u0131n uygulanmas\u0131 talebini iletmi\u015f olup, ,TFF taraf\u0131ndan bize g\u00f6nderilen yaz\u0131yla karar uygulamaya al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r. Bu kararla birlikte y\u00f6netim kurulumuz acil olarak toplanarak oyuncunun kendisi ve avukat\u0131yla temas kurmu\u015ftur. Oyuncunun toplamda kul\u00fcb\u00fcm\u00fczden 411 bin Euro alaca\u011f\u0131 bulunmaktad\u0131r" denildi. ,Kul\u00fcp, cezan\u0131n iptal edilmesi i\u00e7in g\u00f6r\u00fc\u015fmelerin devam etti\u011fini kaydederek, \u015fu ifadelere yer verdi: \r\n\r\n,"Yap\u0131lan g\u00f6r\u00fc\u015fmelerde oyuncu ve avukat\u0131 alaca\u011f\u0131n\u0131n yar\u0131s\u0131n\u0131 talep etmi\u015ftir. Y\u00f6netim Kurulumuz bu konuyla alakal\u0131 oyuncu ve avukat\u0131na kendi b\u00fct\u00e7esine uygun bir \u00f6deme plan\u0131 sunmu\u015ftur. Kendileri de \u00f6deme plan\u0131 ile ilgili y\u00f6netim kurulumuzdan s\u00fcre talep etmi\u015ftir. Bu konuyla ilgili g\u00f6r\u00fc\u015fmelerimiz devam etmektedir. Bir mutabakata var\u0131lamamas\u0131 halinde oyuncu ve avukat\u0131yla Polonya\u2019da bir araya gelerek g\u00f6r\u00fc\u015fmelerimiz devam edecektir. Kul\u00fcb\u00fcm\u00fcz verilen puan silme cezas\u0131n\u0131 geri almak i\u00e7in y\u00f6netim kurulumuz yo\u011fun mesai harcamakta ve konuyu \u00e7\u00f6z\u00fcme kavu\u015fturma ad\u0131na gerekli ad\u0131mlar\u0131 atmaya devam edecektir. FIFA taraf\u0131ndan kul\u00fcb\u00fcm\u00fcze g\u00f6nderilen yaz\u0131\u015fmalarda kamuoyu ile payla\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r."