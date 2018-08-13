Manzara dehşete düşürdü! 'Kimse evden dışarı çıkamıyor'

Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, merkeze ba\u011fl\u0131 A\u015fa\u011f\u0131dere k\u00f6y\u00fcne inen kurtlar, k\u00f6yl\u00fclerin b\u00fcy\u00fckba\u015f hayvanlar\u0131na sald\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,Muhtar azas\u0131 \u015eaban Y\u0131lmaz, gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, kurtlar\u0131n k\u00f6yde \u015fu ana kadar 10 hayvan\u0131 telef etti\u011fini, 5 hayvan\u0131 da yaralad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Bir \u015fehir ayakta!,Korkudan evden \u00e7\u0131kam\u0131yorlar...,Kurtlar\u0131n, kendisinin de bir b\u00fcy\u00fckba\u015f hayvan\u0131n\u0131 telef etti\u011fini aktaran Y\u0131lmaz, "K\u00f6yl\u00fc ma\u011fdur, kimse evden d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kam\u0131yor. K\u00f6yl\u00fcler olarak hayvanlar\u0131m\u0131z\u0131 tarlaya g\u00f6nderemiyoruz. Bunun bir \u00f6nleminin al\u0131nmas\u0131 gerekiyor. Kurtlar tek bizim k\u00f6y\u00fcm\u00fczde yok, \u00e7evre k\u00f6ylerde de baz\u0131 vatanda\u015flar\u0131n hayvanlar\u0131n\u0131 telef etti. D\u00fcn sabah \u00e7ocu\u011fumuza az kals\u0131n kurt sald\u0131r\u0131yordu, evin \u00f6n\u00fcne kadar gelmi\u015f." ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,A\u00e7 kalan kurtlar\u0131n sald\u0131r\u0131s\u0131 sonucu, 1 ay i\u00e7inde 10 b\u00fcy\u00fckba\u015f hayvan telef oldu, baz\u0131lar\u0131 da yaraland\u0131.\r\n\r\n,.