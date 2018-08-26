Marco Fabian, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Fenerbah\u00e7e'nin transfer g\u00fcndeminde bulunan Meksikal\u0131 futbolcu Marco Fabian, \u0130stanbul'a geldi.,T\u00fcrk Hava Yollar\u0131'n\u0131n Frankfurt'tan seferiyle Atat\u00fcrk Havaliman\u0131'na gelen 29 ya\u015f\u0131ndaki orta saha oyuncusunu, sar\u0131-lacivertli yetkililer kar\u015f\u0131lad\u0131.,Fabian, daha sonra \u00f6zel bir ara\u00e7la havaliman\u0131ndan ayr\u0131ld\u0131.,Futbola, Meksika Ligi tak\u0131mlar\u0131ndan Guadalajara'da ba\u015flayan Marco Fabian, ard\u0131ndan Chivas, Cruz Azul ve Eintracht Frankfurt formalar\u0131n\u0131 giydi.,Almanya Birinci Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Frankfurt'ta 2015-2016 sezonundan bu yana ter d\u00f6ken Meksikal\u0131 futbolcu, tak\u0131m\u0131na 49 ma\u00e7ta 8 goll\u00fck katk\u0131 verdi.,Meksika Milli Tak\u0131m\u0131 formas\u0131n\u0131 da giyen orta saha oyuncusunun kul\u00fcb\u00fcyle olan s\u00f6zle\u015fmesi bu sezon sonunda sona erecek.