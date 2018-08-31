Marie Curie ve Frederic Chopin ortak noktası ne? | Hadi İpucu 31 Ağustos Soru ve cevabı

Marie Curie ve Frederic Chopin ortak noktas\u0131 ne? Hadi ipucu 31 A\u011fustos soru ve cevab\u0131 yay\u0131nland\u0131. ,Online bilgi yar\u0131\u015fmas\u0131 Hadi, h\u0131z kesmeden devam ediyor. ,Hadi ipucu nedir diye merak eden yar\u0131\u015fmac\u0131lar i\u00e7in beklenen payla\u015f\u0131m yap\u0131ld\u0131. ,Ak\u015fam yar\u0131\u015fmas\u0131 i\u00e7in payla\u015f\u0131lan ipucu Marie Curie ve Frederic Chopin oldu. ,Bu iki ismin ortak \u00f6zelli\u011finin soruldu\u011fu ipucundan sonra herkes internetten ortak \u00f6zelliklerini ara\u015ft\u0131rmaya ba\u015flad\u0131. \u0130\u015fte Hadi ipucu ile ilgili bilgiler...,Yapt\u0131\u011f\u0131 tehlikeli radyoaktif \u00e7al\u0131\u015fmalarla tan\u0131nan Marice Curie, bildi\u011finiz \u00fczere \u00fcnl\u00fc bir kimyager ve fizik\u00e7i. ,Frederic Chopin ise romantik bir d\u00f6nemde ya\u015fam\u0131\u015f bir piyanist. Peki, Marie Curie ile Frederic Chopin'in ortak noktas\u0131 nedir?,Farkl\u0131 alanlarda yapt\u0131klar\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalarla \u00fcn yapan Marie Curie ve Frederic Chopin, Polonya\u2019n\u0131n ba\u015fkenti Var\u015fova d\u00fcnyaya geldi ancak ikisi de hayatlar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc Fransa\u2019da hayatlar\u0131n\u0131 kaybetti., \u0130\u015fte Marie Curie ve Frederic Chopin'in hayat\u0131na ili\u015fkin di\u011fer bilgiler.