Marketlerdeki oyun pazara da yansıdı

F\u0131rsat\u00e7\u0131lar, market raflar\u0131ndan boy g\u00f6stermeye devam ediyor.,Sebze-meyveler fahi\u015f fiyatlarla tezgahlara yerle\u015fti. \u0130stanbul Hali'nde kilogram\u0131 5 lira olan kerevizin, markette t\u00fcketicinin kar\u015f\u0131s\u0131na 9.99 liraya \u00e7\u0131kmas\u0131 dikkat \u00e7ekti. , \u0130ncirin de haldeki kilo fiyat\u0131 5-10 lira aras\u0131nda de\u011fi\u015firken, markette 19.99 liray\u0131 g\u00f6rmesi "F\u0131rsat\u00e7\u0131lar i\u015f ba\u015f\u0131nda" dedirtti., Halde 5 ila 10 TL aras\u0131nda de\u011fi\u015fen incir, marketlerde 19.99'a sat\u0131l\u0131yor. , Marketlerdeki etiketleri g\u00f6ren vatanda\u015f "\u0130ncir de\u011fil alt\u0131n zincir yiyoruz sanki" diyor. (Takvim),Kerevizdeki y\u00fczde 100, incirdeki y\u00fczde 200 zam kar\u015f\u0131s\u0131nda vatanda\u015f, "Keriz de\u011filiz, kereviz de yemeyece\u011fiz" dedi.,Mevsimlerden incir zaman\u0131. Ancak bu bereket tezgahlara u\u011fram\u0131yor. ,Yine markette dikkat \u00e7eken \u00fcr\u00fcnler aras\u0131nda; kilogram\u0131 12.99 lira olan salk\u0131m domates ve 14.49 lira olan \u00e7al\u0131 fasulye yer ald\u0131., Halde ise salk\u0131m domatesin kilogram\u0131 5 ila 8 lira aras\u0131nda, \u00e7al\u0131 fasulyenin de 7 ile 10 lira aras\u0131nda de\u011fi\u015fti. ,