Marmaris'te korkunç olay... Yüzerken üzerinden tekne geçti

Mu\u011fla'n\u0131n Marmaris il\u00e7esinde denizde y\u00fczen kad\u0131n\u0131n \u00fczerinden tekne ge\u00e7ti. ge\u00e7ti\u011fi kad\u0131n yaraland\u0131.,Edinilen bilgiye g\u00f6re, Marmaris il\u00e7esi Orhaniye Mahallesi'nde d\u00fcn ak\u015fam denizde y\u00fczerken \u00fcst\u00fcnden tekne ge\u00e7en Aysun Acar ciddi \u015fekilde yaraland\u0131. ,\u00dczerine do\u011fru gelen tekneden ka\u00e7amayan Acar\u2019\u0131n omurga ve kaburgas\u0131nda \u00e7atlak, akci\u011ferinde ezilme ve v\u00fccudunun \u00e7e\u015fitli yerlerinde derin kesikler olu\u015ftu.\r\n,\r\nKald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 Marmaris Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden Acar, \u201c\u0130skele olmad\u0131\u011f\u0131 halde tekne 3 veya 4 haftad\u0131r duruyordu. Herkes zaten plajdayd\u0131, \u00e7ok a\u00e7\u0131lmam\u0131\u015ft\u0131m. Tekne \u00e7ok h\u0131zl\u0131yd\u0131, beni g\u00f6rmedi, ka\u00e7maya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131m ama yine de kurtulamad\u0131m. Daha da k\u00f6t\u00fc olabilirdi. Gereksiz tekneleri kald\u0131rs\u0131nlar\u201d dedi.