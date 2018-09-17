Marmariste dehşet! İngiliz turisti taciz edip ölesiye dövdüler

Turizm merkezi Marmaris'te \u0130ngiliz bir erke\u011fin \u0130ngiliz bir kad\u0131nA i\u015fkence yapmas\u0131, \u0130ngiltere'yi aya\u011fa kald\u0131rd\u0131. ,35 ya\u015f\u0131ndaki Emma Higginson, Marmaris \u0130\u00e7meler'de ya\u015fayan arkada\u015f\u0131 Lauren Jane Russel'\u0131n evine tatil i\u00e7in geldi. ,Gece e\u011flenmek i\u00e7in d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kan iki kad\u0131n, barda Declan Tyrone Marshall adl\u0131 bir \u0130ngiliz erkekle tan\u0131\u015ft\u0131. ,Gecenin sonunda Russel'\u0131n evine ge\u00e7en \u00fc\u00e7 \u0130ngilizden Marshall salondaki kanepede uyudu, kad\u0131nlar ise kendi odalar\u0131nda.\r\n\r\n,Sabaha kar\u015f\u0131 arkada\u015f\u0131 Emma'n\u0131n odas\u0131ndan sesler duyan ev sahibesi Lauren Jane Russel, i\u00e7eri girdi\u011finde g\u00f6zlerine inanamad\u0131. ,The Sun gazetesi, sald\u0131rgan\u0131n \u0130ngiltere'deki polis kayd\u0131nda yer alan foto\u011fraf\u0131na da sayfalar\u0131nda yer verdi.\r\n\r\n,Taburcu edilen kad\u0131n\u0131n evde tekrar fenala\u015fmas\u0131 \u00fczerine yeniden hastaneye getirildi\u011fi, beyin kanamas\u0131 ihtimaline kar\u015f\u0131 g\u00f6zlem alt\u0131nda tutuldu\u011fu bildiriliyor.\r\n\r\n,Marmaris'te tutuklanan sald\u0131rgan, Mu\u011fla E Tipi Cezaevi'ne konuldu. Kurban\u0131n ailesine destek veren Mu\u011fla Valili\u011fi, \u00fccretsiz avukat tutacak.\r\n\r\n,Hastaneye kald\u0131r\u0131lan kad\u0131n\u0131n foto\u011fraflar\u0131n\u0131, \u0130ngiliz medyas\u0131 man\u015fetten verdi. ,\u0130ngiliz bas\u0131n\u0131, uyu\u015fturucu satma su\u00e7undan cezaevinde tutulan Marshall'\u0131n, bir haftal\u0131k izin al\u0131p Marmaris'e geldi\u011fini aktar\u0131yor.\r\n,Ayr\u0131ca yatak ve balkonun kanlar i\u00e7inde kald\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n,Higginson, polise verdi\u011fi ifadede "Yata\u011fa yan\u0131ma uzan\u0131p, beni taciz etmeye kalkt\u0131. Bu s\u0131rada uyand\u0131m ve odamdan uzakla\u015ft\u0131rmak istedim. \u00d6fkelenip, y\u00fcz\u00fcme yumruk att\u0131, diz kapa\u011f\u0131 ile defalarca vurup, ka\u00e7t\u0131. Bay\u0131lm\u0131\u015f\u0131m" dedi.\r\n\r\n,Polis ekipleri, g\u00fcvenlik kameralar\u0131ndan yola \u00e7\u0131k\u0131p sald\u0131rgan\u0131 kald\u0131\u011f\u0131 otelde ertesi g\u00fcn yakalad\u0131.\r\n\r\n\r\n,Kanlar i\u00e7indeki arkada\u015f\u0131n\u0131 bayg\u0131n halde bulan kad\u0131n, hemen ambulans \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,Emma Higginson'\u0131n ailesi, olay\u0131 duyunca apar topar Marmaris'e geldi. ,G\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc \u015fiddetten y\u00fcz\u00fc da\u011f\u0131lm\u0131\u015f Emma Higginson'\u0131n aln\u0131ndaki derin yaralar dikkat \u00e7ekiyor,Amy Newman da, "S\u00f6yleyecek s\u00f6z bulam\u0131yorum" ifadesini kulland\u0131.,Anne Dona Newman ile kurban\u0131n karde\u015fi Amy Nweman, hastane \u00f6n\u00fcnde gazetecilere a\u00e7\u0131klama yapt\u0131. Dona Newman, "Bir insan, ba\u015fka bir insan\u0131 bu \u015fekilde darbedip, \u00e7ekip, gidemez. Bu ki\u015fi, hi\u00e7bir \u015fey olmam\u0131\u015f gibi hayat\u0131na devam etmi\u015f. \u0130nsanl\u0131k d\u0131\u015f\u0131 bir durum. \u015eu an tek d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcm, k\u0131z\u0131m\u0131n iyile\u015fmesi, durumu \u00e7ok k\u00f6t\u00fc" dedi.\r\n\r\n