Martı Projesi’ndeki son durum havadan görüntülendi
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Görüntülerle alandaki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği gözler önüne serildi. Kanatları açık bir martıya benzetildiği için "Martı Projesi" olarak adlandırılan proje alanının üzerinden geçen yüzlerce martının masmavi denizle birleşen görüntüsü de havadan çekilen görüntülere yansıdı. 2018 yılı sonunda tamamlanması planlanan proje bittiğinde önceden 12 olan gemi kapasitesi 22`ye çıkacak. Proje kapsamında 90 bin metrekarelik alan yeniden düzenlenirken, alanda büyük bir meydan da oluşturulacak.