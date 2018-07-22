Maş fasulyesi kanseri süpürüyor!

\u00dclkemizde de s\u0131k tercih edilen sebzeler aras\u0131nda olan ma\u015f fas\u00fclyesi, kalori, ya\u011f ve sodyum a\u00e7\u0131s\u0131ndan da olduk\u00e7a zengin. \u00dcstelik kanserin de en b\u00fcy\u00fck sava\u015f\u00e7\u0131s\u0131. \r\n,- Anti-hipertansif etkisi ile ma\u015f fas\u00fclyesi, kan bas\u0131nc\u0131n\u0131n azalmas\u0131na yard\u0131mc\u0131 olur. Kan dola\u015f\u0131m\u0131n\u0131 art\u0131rarak, v\u00fccudun kan dengesini korur. \r\n,- LDL olarak bilinen k\u00f6t\u00fc kolesterol\u00fc azaltan ma\u015f fas\u00fclyesi, kalp krizi, fel\u00e7 gibi riskleri azaltarak kalp sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 korur. \r\n,- \u0130\u00e7erdi\u011fi izol\u00f6sin, l\u00f6sin ve valin ile ma\u015f fas\u00fclyesi vejeteryanlar\u0131n bir numaral\u0131 protein kayna\u011f\u0131d\u0131r. \r\n,- Besin de\u011feri olduk\u00e7a y\u00fcksek olan ma\u015f fas\u00fclyesi, so\u011fuk alg\u0131nl\u0131\u011f\u0131, vir\u00fcsler, tahri\u015f, d\u00f6k\u00fcnt\u00fclere kar\u015f\u0131 ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sisteminin do\u011fal koruyucusudur. \r\n,- V\u00fccutta detoks etkisi yaparak, sindirim sistemine yard\u0131mc\u0131 olur, kab\u0131zl\u0131\u011f\u0131 \u00f6nler. \r\n,Kanseri silip s\u00fcp\u00fcr\u00fcyor...,- D\u00fc\u015f\u00fck glisemik indeksli g\u0131dalar aras\u0131nda yer alan ma\u015f fas\u00fclyesi, T\u0130P-2 diyabet hastalar\u0131n\u0131n kan \u015fekeri seviyelerini dengeler\r\n,- A vitamini kayna\u011f\u0131 olan ma\u015f fas\u00fclyesi, glokom, katarakt gibi hastal\u0131klarla m\u00fccadele ederek g\u00f6z sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 korur. \r\n,- Y\u00fcksek oranda amino asit i\u00e7eren ma\u015f fas\u00fclyesi, kanser geli\u015fimi ile m\u00fccadele eder. DNA hasar\u0131n\u0131 \u00f6nleyerek, tehlikeli h\u00fccre mutasyonlar\u0131n\u0131 ortadan kald\u0131r\u0131r. Antitoksidan kapastiesi olduk\u00e7a y\u00fcksek olan ma\u015f fas\u00fclyesi, kanseri s\u00fcp\u00fcr\u00fcp atar.\r\n,- Alerjik reaksiyonlar ve ast\u0131m tedavisine etkili sonu\u00e7 verir. \r\n,- \u0130\u00e7eri\u011findeki bak\u0131rla ma\u015f fas\u00fclyesi, cildi canland\u0131rarak parlakl\u0131k verir. Ev yap\u0131m\u0131 peelinglerde kullan\u0131labilir. \r\n,- Cildi korumas\u0131 ve canland\u0131rmas\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra ma\u015f fas\u00fclyesi, i\u00e7erdi\u011fi bak\u0131r\u0131n yan\u0131 s\u0131ra; demir, kalsiyum ve magnezyumla, sa\u00e7 d\u00f6k\u00fclmelerine kar\u015f\u0131 etkilidir. \r\n,- \u0130\u00e7eri\u011finde bulunan lizin ile ma\u015f fas\u00fclyesi, u\u00e7uk olu\u015fumunu engeller.