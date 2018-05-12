Masrafsız ve yararlı bilgiler

Lavabolarda olu\u015fan k\u00f6t\u00fc kokudan kurtulmak i\u00e7in tar\u00e7\u0131n kullanabilirsiniz.\r\n\r\n,Bunun i\u00e7in lavabonun i\u00e7erisine bir avu\u00e7 tar\u00e7\u0131n d\u00f6k\u00fcn. Ard\u0131ndan muslu\u011fun s\u0131cak su k\u0131sm\u0131n\u0131 kullanarak lavaboyu y\u0131kay\u0131n. Tar\u00e7\u0131n ho\u015f kokusuyla lavaboda olu\u015fan k\u00f6t\u00fc kokuyu engelleyecektir.\r\n\r\n,T\u0131kanm\u0131\u015f lavaboya biraz soda ve limon d\u00f6k\u00fcp bekletmeniz yeterli olacakt\u0131r.\r\n\r\n,,Bal\u0131k yeme\u011fi haz\u0131rlarken ellerinizin kokusunu gidermek i\u00e7in de di\u015f macunu kullanabilirsiniz.\r\n\r\n,Banyolar\u0131m\u0131z i\u00e7in d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclm\u00fc\u015f pratik bilgiler hem hayat\u0131 kolayla\u015ft\u0131r\u0131yor hem de m\u00fckemmel sonu\u00e7lar ortaya \u00e7\u0131kar\u0131yor. \u0130\u015fte birbirinden ilgin\u00e7 \u00e7\u00f6z\u00fcmler...\r\n\r\n,Banyodaki du\u015f ba\u015fl\u0131\u011f\u0131 t\u0131kanm\u0131\u015f ise sirkeli suda bekletmek deliklerinin temizlenmesine yard\u0131mc\u0131 olacakt\u0131r.\r\n\r\n,Banyo yaparken aynalar\u0131n buhar olmamas\u0131 i\u00e7in tra\u015f k\u00f6p\u00fc\u011f\u00fcnden faydalanabilirsiniz.\r\n\r\n,Aynay\u0131 t\u0131ra\u015f k\u00f6p\u00fc\u011f\u00fc ile silmek aynay\u0131 net olarak g\u00f6rmemize yard\u0131mc\u0131 olur.\r\n\r\n,Eski bez kuma\u015flar\u0131ndan banyo paspas\u0131 (hal\u0131s\u0131) yapmak m\u00fcmk\u00fcn.\r\n\r\n,\u0130\u015fte a\u015famalar\u0131...\r\n\r\n,So\u011fanlar\u0131 uygun ko\u015fullarda saklarsan\u0131z sekiz aya kadar kullanabilirsiniz.\r\n\r\n,So\u011fanlar\u0131n daha taze kalmas\u0131 i\u00e7in \u00e7ok kolay bir y\u00f6ntem var. Bunun i\u00e7in ilk \u00f6nce k\u00fclotlu \u00e7orab\u0131n bacak k\u0131sm\u0131na so\u011fan\u0131 koyup ba\u011flay\u0131n, sonra di\u011fer so\u011fan\u0131 ekleyin.\r\n\r\n