Masterchef Murat AVM'yi birbirine kattı

Konu\u015fmak istemeyen olay yar\u0131\u015fmac\u0131, adeta sinir krizi ge\u00e7irdi.\r\n,\r\nY\u00fcz\u00fcn\u00fc kapamaya \u00e7al\u0131\u015fan ve garip ifadeler kullanan \u00d6zdemir, AVM'yi birbirine katt\u0131. Yapt\u0131\u011f\u0131 garip hareketlerle \u00e7evresindeki herkesi \u015foke eden Murat'\u0131n, bu hallerine kimse anlam veremedi. ,Kanal D'de yay\u0131nlanan '2. Sayfa' program\u0131n\u0131n sunucular\u0131, Murat \u00d6zdemir'in bu hareketlerinin abart\u0131 ve bilin\u00e7li yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi.,Murat \u00d6zdemir, Acun Il\u0131cal\u0131'n\u0131n sahibi oldu\u011fu TV8 ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan MasterChef'ten uygunsuz davran\u0131\u015flar\u0131ndan dolay\u0131 diskalifiye edildi. \r\n,\r\nAcun Il\u0131cal\u0131'n\u0131n yap\u0131mc\u0131s\u0131 oldu\u011fu 'Survivor' yar\u0131\u015fmas\u0131na g\u00f6t\u00fcr\u00fcp g\u00f6t\u00fcrmeyece\u011fi belirsizli\u011fini koruyan Murat \u00d6zdemir, kendisine mikrofon uzat\u0131l\u0131nca \u00e7ok sinirlendi. \r\n,\r\nMurat \u00d6zdemir, diskalifiye olduktan sonra instagram hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 canl\u0131 yay\u0131nda \u00f6fkeden deliye d\u00f6nm\u00fc\u015f ve k\u00fcf\u00fcrler ya\u011fd\u0131rm\u0131\u015ft\u0131. ,Yar\u0131\u015fmadan ayr\u0131ld\u0131ktan sonra sosyal medya hesab\u0131ndan isyan ederek k\u00fcf\u00fcr eden \u00d6zdemir, bu sefer de gitti\u011fi al\u0131\u015fveri\u015f merkezinde ortal\u0131\u011f\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131rd\u0131.\r\n,Yar\u0131\u015fmadan elendiktan sonra Kanal D'de yay\u0131nlanan '2. Sayfa' program\u0131na telefonla ba\u011flanan olay yar\u0131\u015fmac\u0131, "Tamamen 'trol yapal\u0131m' dedik, san\u0131r\u0131m dozunu ka\u00e7\u0131rd\u0131k. ,B\u00fct\u00fcn insanlardan \u00f6z\u00fcr diliyorum" demi\u015fti.,"OLMAYACAK \u0130\u015eLER YAPMI\u015eIM"\r\n\r\n,\u00dcnl\u00fc a\u015f\u00e7\u0131, diskalifiye sonras\u0131, "Programda biraz \u00f6n plana \u00e7\u0131kmak isteyip \u015f\u0131mard\u0131m galiba. Olmayacak i\u015fler yapm\u0131\u015f\u0131m" itiraf\u0131nda bulunmu\u015ftu.