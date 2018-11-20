MasterChef Murat Öztürk Survivor'a gidecek mi?

MasterChef T\u00fcrkiye yar\u0131\u015fmas\u0131ndan diskalifiye olan Murat \u00d6zt\u00fcrk'\u00fcn Survivor'a gidip gitmeyece\u011fi merak konusuydu. ,Acun Il\u0131cal\u0131 Exathlon\u2019u kesinlikle T\u00fcrkiye\u2019ye getirmemeye karar vermi\u015f.\r\n\r\n,\u00d6te yandan MasterChef yar\u0131\u015fmas\u0131yla tan\u0131nan Murat \u00d6zdemir, d\u00fcn bir AVM'de olay \u00e7\u0131karm\u0131\u015ft\u0131. 2. Sayfada yay\u0131nlanan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerin ard\u0131ndan Murat \u00d6zdemir'den yeni a\u00e7\u0131klama geldi.,Kanal D ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan 2.Sayfa program\u0131na telefona ba\u011flanan Murat \u00d6zdemir, yapt\u0131klar\u0131ndan dolay\u0131 pi\u015fman oldu\u011funu belirtip; "Art\u0131k insanlar benimle \u00e7al\u0131\u015fmak istemiyor, i\u015f bulmakta zorlan\u0131yorum' dedi. Bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri izledikten sonra d\u00fcn ak\u015fam Yahya Efendi T\u00fcrbesi\u2019ne gittim. Sabah da oradayd\u0131m. Kaza namazlar\u0131m\u0131 k\u0131ld\u0131m, t\u00f6vbemi ettim.\r\n\r\n,\u201cMasterChef\u2019teki Murat\u2019\u0131 diskalifiyeden sonra m\u0131 g\u00f6t\u00fcrmemeye karar verdin\u201d diye sordum.\r\n\r\n,\u201cSurvivor varken olmaz. Kafa kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131r\u0131z\u201d diye a\u00e7\u0131klad\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc.\r\n\r\nSurvivor \u015fubatta ba\u015flayacakm\u0131\u015f, T\u00fcrkiye-Yunanistan olaca\u011f\u0131 daha \u00f6nce a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015ft\u0131 zaten.\r\n\r\n,Yurtd\u0131\u015f\u0131ndaki yat\u0131r\u0131mlar ve yeni formatlar\u0131n haz\u0131rl\u0131\u011f\u0131n\u0131 da anlatt\u0131 Acun Il\u0131cal\u0131.\r\n\r\nAcun\u2019un TV hakimiyetinin y\u00fczde 20\u2019sini olu\u015fturuyor T\u00fcrkiye aya\u011f\u0131...\r\n\r\nBu yeni yapaca\u011f\u0131 formatla yurtd\u0131\u015f\u0131nda daha da g\u00fc\u00e7l\u00fc hale gelecek.,Cengiz Semercio\u011flu Murat \u00d6zt\u00fcrk'\u00fcn yar\u0131\u015fmaya kat\u0131l\u0131p kat\u0131lmayaca\u011f\u0131 konusunu Acun Il\u0131cal\u0131 ile konu\u015ftu ve kaleme ald\u0131. \u0130\u015fte o yaz\u0131...,\u201cHi\u00e7 g\u00f6t\u00fcrme karar\u0131m\u0131z olmad\u0131 ki vazge\u00e7eyim... Sosyal medyada yaz\u0131l\u0131yor b\u00f6yle \u015feyler, sonra b\u00fcy\u00fck sitelere haber oluyor. Ben \u00f6yle reyting istemiyorum\u201d yan\u0131t\u0131n\u0131 verdi.,Ben normalde b\u00f6yle bir insan de\u011fildim. 5 vakit namaz k\u0131lan insand\u0131m. Hayat insan\u0131 bazen bozuyor. Herkesten \u00f6z\u00fcr diliyorum. Art\u0131k beni b\u00f6yle g\u00f6rmeyeceksiniz. Zaten cebimde son 10 lira var faturam\u0131n da zaten ikinci ay\u0131 bug\u00fcn yar\u0131n o da kesilir, tekrar herkesten \u00f6z\u00fcr diliyorum. Ben sorunlu biri olsam zaten beni i\u015fe almazlard\u0131. \u00c7ok b\u00fcy\u00fck otellerde, \u00e7al\u0131\u015ft\u0131m, el\u00e7iliklerde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131m. Buralara girmek kolay de\u011fil.,Bug\u00fcne kadar 2500 TL maa\u015f ile \u00e7al\u0131\u015fan, ay sonunu zor getiren gariban bir adamd\u0131m. Bir yar\u0131\u015fmaya \u00e7\u0131kt\u0131k, ke\u015fke \u00e7\u0131kmasayd\u0131k. Ben Acun abiden de \u00f6z\u00fcr diliyorum kendisi gariban babas\u0131d\u0131r. Hani bana k\u0131zmas\u0131n\u0131 istemem ama Survivor\u2019a gidecektim herh\u00e2lde bu hareketlerden dolay\u0131 iptal oldu.\r\n\r\nBen Survivor\u2019a gidecek haberleri \u00e7\u0131k\u0131nca inand\u0131m gidece\u011fime, sonra kendimi kaybettim.\r\n\r\n,\u0130\u015f ba\u015fvurular\u0131nda \u2018biz sana d\u00f6nece\u011fiz\u2019 diyorlar ben anl\u0131yorum almayacaklar\u0131n\u0131.",,CEB\u0130MDE 10 L\u0130RA PARAM KALDI\r\n\r\nCebimde sadece 10 lira param kald\u0131. \u0130\u015f bak\u0131yorum, daha \u00f6nce \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131m yerlere ba\u015fvurdum. Ben \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken yar\u0131\u015fmaya ba\u015fvurup i\u015fi b\u0131rakm\u0131\u015ft\u0131m.\r\n\r\n,Bana Survivor teklifi gelmedi ama \u2018bekle sana bir g\u00fczellik yap\u0131lacak\u2019 denildi. Ben de sonra biraz kendimi kaybedip terbiyesizlik yapt\u0131m.\r\n\r\nBu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler benim hayat\u0131m\u0131 kayd\u0131rd\u0131. Bir yar\u0131\u015fmaya kat\u0131ld\u0131m hayat\u0131m kayd\u0131. Art\u0131k insanlar benimle \u00e7al\u0131\u015fmak istemezler, agresif insan diye. Ben ne\u015feli bir adamd\u0131m ne hala geldim.