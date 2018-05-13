Mayıs ayının ortasında kar sürprizi

Rize\u2019de d\u00fcn ak\u015famdan beri etkili olan ya\u011fmur ya\u011f\u0131\u015f\u0131 y\u00fcksek kesimlerde sabaha kar\u015f\u0131 yerini kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131na b\u0131rakt\u0131. ,Ba\u015fta \u00c7aml\u0131hem\u015fin il\u00e7esi y\u00fcksek zirveleri May\u0131s ay\u0131n\u0131n ortas\u0131nda beyaz \u00f6rt\u00fcyle kapland\u0131.,Son g\u00fcnlerde mevsim normallerinin alt\u0131nda hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 ve ya\u011fmur ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n ger\u00e7ekle\u015fti\u011fi Rize'de vatanda\u015flar bug\u00fcn sabah erken saatlerde y\u00fcksek kesimlerde kar s\u00fcrprizi ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131.,.