Mayısta en çok dolar kazandırdı

T\u00fcrkiye \u0130statistik Kurumu (T\u00dc\u0130K), finansal yat\u0131r\u0131m ara\u00e7lar\u0131n\u0131n may\u0131s ay\u0131na ili\u015fkin reel getiri oranlar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,Buna g\u00f6re, ge\u00e7en ay en y\u00fcksek reel getiri, Y\u0130-\u00dcFE ile indirgendi\u011finde y\u00fczde 5,26, T\u00dcFE ile indirgendi\u011finde y\u00fczde 7,51 ile dolarda ger\u00e7ekle\u015fti. Y\u0130-\u00dcFE ile indirgendi\u011finde yat\u0131r\u0131m ara\u00e7lar\u0131ndan k\u00fcl\u00e7e alt\u0131n y\u00fczde 2,86, euro y\u00fczde 1,24 yat\u0131r\u0131mc\u0131s\u0131na kazand\u0131r\u0131rken, mevduat faizi y\u00fczde 2,70, devlet i\u00e7 bor\u00e7lanma senetleri (D\u0130BS) y\u00fczde 6,59 ve BIST 100 endeksi y\u00fczde 10,90 oran\u0131nda yat\u0131r\u0131mc\u0131s\u0131na kaybettirdi.,T\u00dcFE ile indirgendi\u011finde ise k\u00fcl\u00e7e alt\u0131n y\u00fczde 5,06 ve euro y\u00fczde 3,40 oran\u0131nda yat\u0131r\u0131mc\u0131s\u0131na kazand\u0131r\u0131rken, mevduat faizi y\u00fczde 0,62, D\u0130BS y\u00fczde 4,60 ve BIST 100 endeksi y\u00fczde 8,99 kayba neden oldu.,Dolar \u00fc\u00e7 ayl\u0131k de\u011ferlendirmede, Y\u0130-\u00dcFE ile indirgendi\u011finde y\u00fczde 8,48, T\u00dcFE ile indirgendi\u011finde ise y\u00fczde 12,20 oran\u0131nda yat\u0131r\u0131mc\u0131s\u0131na en y\u00fcksek reel getiri sa\u011flayan yat\u0131r\u0131m arac\u0131 olurken, B\u0130ST 100 endeksi, Y\u0130-\u00dcFE ile indirgendi\u011finde y\u00fczde 18,46, T\u00dcFE ile indirgendi\u011finde ise y\u00fczde 15,67 oran\u0131nda yat\u0131r\u0131mc\u0131s\u0131na en \u00e7ok kaybettiren yat\u0131r\u0131m arac\u0131 oldu.,Alt\u0131 ayl\u0131k de\u011ferlendirmeye g\u00f6re ise k\u00fcl\u00e7e alt\u0131n Y\u0130-\u00dcFE ile indirgendi\u011finde y\u00fczde 2,13, T\u00dcFE ile indirgendi\u011finde ise y\u00fczde 8,36 oran\u0131nda yat\u0131r\u0131mc\u0131s\u0131na en y\u00fcksek kazanc\u0131 sa\u011flad\u0131. Ayn\u0131 d\u00f6nemde BIST 100 endeksi, Y\u0130-\u00dcFE ile indirgendi\u011finde y\u00fczde 16,39, T\u00dcFE ile indirgendi\u011finde ise y\u00fczde 11,29 oran\u0131nda yat\u0131r\u0131mc\u0131s\u0131na en \u00e7ok kaybettiren yat\u0131r\u0131m ara\u00e7 olarak kay\u0131tlara ge\u00e7ti.,Finansal yat\u0131r\u0131m ara\u00e7lar\u0131 y\u0131ll\u0131k de\u011ferlendirildi\u011finde euro, Y\u0130-\u00dcFE ile indirgendi\u011finde y\u00fczde 10,78, T\u00dcFE ile indirgendi\u011finde ise y\u00fczde 18,69 oran\u0131nda yat\u0131r\u0131mc\u0131s\u0131na en fazla reel getiriyi sa\u011flad\u0131.\r\n\r\nDi\u011fer taraftan, D\u0130BS, Y\u0130-\u00dcFE ile indirgendi\u011finde y\u00fczde 16,79, T\u00dcFE ile indirgendi\u011finde ise y\u00fczde 10,84 oranlar\u0131yla yat\u0131r\u0131mc\u0131s\u0131na en \u00e7ok kaybettiren yat\u0131r\u0131m arac\u0131 oldu.