Mazhar Alanson'dan Müslümanlık ile ilgili efsane cevap!

MF\u00d6 grubunun \u00fcyesi Mazhar Alanson, T\u00fcrkiye'nin bug\u00fcnk\u00fc durumu ile ilgili \u00f6nemli a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.,Alanson, Sabah gazetesinden G\u00f6ksan G\u00f6kta\u015f'a bir r\u00f6portaj verdi.\r\n\r\nAlanson'la yap\u0131lan r\u00f6portaj \u015fu \u015fekilde: \r\n\r\n,- Gece ya\u015f\u0131yorum ben. Mesela sekizde yat\u0131p, gece 12'de birde kalkar\u0131m. Sonra sabah tekrar uyurum. J\u00fcpiteryen diyorlar benim gibi tiplere. Gece ayakta kal\u0131yoruz.\r\n\r\n,- Ge\u00e7 uyan\u0131yorum ama uykuyu b\u00f6lm\u00fcyorum. New York'lular gibi. Uykular\u0131m uzun de\u011fil. \u00dc\u00e7, d\u00f6rt saat. Yani uykum geldi\u011finde uyuyorum. Zorla, hadi saat 12 oldu, yatma zaman\u0131 gibi durumum yok.\r\n\r\n,"Dervi\u015fler devran ederken gecelerde\/Ben toy bir mehtap\/ Kelimeler birer varsay\u0131m\/Ana, yaln\u0131zlar gar\u0131nday\u0131m." \r\n- \u015eiirdir, bir sanat \u015fark\u0131s\u0131d\u0131r asl\u0131nda. \u0130\u00e7inde tasavvuf da, hayat gailesi de, insan\u0131n hayatta ya\u015fayabilece\u011fi ikilemler, a\u015f\u0131lmas\u0131 gereken zorluklar da vard\u0131r... \r\n\r\n,- Kendimden \u00f6te memleket i\u00e7in s\u00f6ylersek art\u0131k daha Do\u011fu'ya yak\u0131n\u0131z. Onu fark ettik diyelim en az\u0131ndan. Kendim i\u00e7in demiyorum sadece, biraz do\u011fu olduk. Memleketi tarif eden bir s\u00f6zd\u00fc o zaman o. Benim \u015fark\u0131lar\u0131mda tasavvuf da, b\u00fct\u00fcn bu ge\u00e7irdi\u011fimiz darbe d\u00f6nemleri de, kar\u0131\u015f\u0131k g\u00fcnler de \u015fark\u0131lara kodlar olarak s\u0131zar ince ince.\r\n\r\n,- \u015eark\u0131 s\u00f6zlerinizde binlerce d\u00fc\u015f\u00fcnce g\u00f6ze \u00e7arp\u0131yor. Kendi i\u00e7i d\u00fcnyan\u0131z oldu\u011fu kadar, etraf\u0131n\u0131zda akan hayatla ilgili de s\u00f6zler yaz\u0131yorsunuz. Buradan hareketle soracak olursak, T\u00fcrkiye'nin bug\u00fcnk\u00fc durumu, yeni d\u00f6nemi ve gelece\u011fi hakk\u0131nda neler d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorsunuz?\r\n\r\n\r\n,Alt\u0131-yedi y\u0131l \u00f6nce ikinci solo alb\u00fcm\u00fcm\u00fcn paras\u0131n\u0131 pe\u015fin ald\u0131m ama daha yapamad\u0131m. (G\u00fcl\u00fcyor) Mecburen yapaca\u011f\u0131m. Balzac gibi... Adam roman\u0131n paras\u0131n\u0131 \u00f6nden al\u0131yor, l\u00fcks i\u00e7inde ya\u015f\u0131yor. Kumar borcu yap\u0131yor. Sonra mecburen yaz\u0131yor kitaplar\u0131. Ben de biriktiriyorum \u015fark\u0131lar\u0131. Bu kez bir DJ'yle \u00e7al\u0131\u015fmak istiyorum baz\u0131 par\u00e7alarda. Elektronik baz\u0131 fikirlerim var.\r\n\r\n,Babam\u0131 erken kaybettim. O bende bir g\u00fcvensizlik ya\u015fatt\u0131. Ortaokul son s\u0131n\u0131fta b\u0131\u00e7akla falan gezerdim. H\u0131r\u00e7\u0131n bir \u00e7ocuktum. Sonra hayat\u0131m\u0131za m\u00fczik girdi. Beatles'lar falan... \u0130lk \u00e7ocu\u011fumun d\u00f6neminde hippi'ydim. \u0130kinci \u00e7ocu\u011fumda tasavvufla tan\u0131\u015ft\u0131m. Tasavvuf bana sadece ki\u015fisel olarak daha huzurlu olmay\u0131, \u00e7evremle daha uyumlu ya\u015famay\u0131 getirmedi. M\u00fczi\u011fimi de \u00e7ok etkiledi. Musikiyi tasavvuf sayesinde \u00f6\u011frendim. \u0130nan\u0131lmaz bir ses derinli\u011fi, makam derinli\u011fi oldu\u011funu g\u00f6rd\u00fcm. Buselik Makam\u0131na gibi \u015fark\u0131lar hep \u00f6yle \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131r. Mesela Mecburen \u015fark\u0131s\u0131n\u0131n m\u00fczi\u011fi bir ilahidir. Tabii b\u00fcy\u00fcklerden izin olarak \u00fczerine s\u00f6z giydirdik. Tasavvuf beni insan olarak geli\u015ftirmesinin d\u0131\u015f\u0131nda m\u00fczi\u011fime s\u00f6zel olarak da, m\u00fczikal olarak da \u00e7ok \u015fey katt\u0131.\r\n,Benim ustam san\u0131ld\u0131\u011f\u0131 gibi Bob Dylan de\u011fil, Leonard Cohen'dir. Memur \u00e7ocu\u011fuyum ama Allah raz\u0131 olsun, ailem beni zar zor Ankara Koleji'ne g\u00f6nderdi. \u00d6\u011frendi\u011fimiz \u0130ngilizceyle, Cohen \u015fark\u0131lar\u0131n\u0131 \u00e7\u00f6zmeye ba\u015flad\u0131m. M\u00fcthi\u015f bir derinlik ve derinli\u011fe anlam\u0131 ve i\u00e7eri\u011fi bozmadan giydirilmi\u015f m\u00fcthi\u015f kafiyeler... \u00c7ok etkilendim ve \u00e7ok \u015fey \u00f6\u011frendim.,- Son d\u00f6nemlerde kutupla\u015ft\u0131k biraz tabii. Bunu \u00e7\u00f6zmeliyiz. T\u00fcrk insan\u0131n\u0131 \u00e7ok seviyorum. Ba\u015fka bir \u00f6rne\u011fimiz yok d\u00fcnyada. D\u00fcnya da bizim farkl\u0131l\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 anlad\u0131. Vesayet istemedi\u011fimizin fark\u0131na vard\u0131. \u00dczerimizde bug\u00fcne kadar hep askerin bask\u0131s\u0131 vard\u0131. Bu kalkt\u0131 art\u0131k \u00e7ok \u015f\u00fck\u00fcr. H\u00fck\u00fcmet bir \u015fey yapard\u0131. Askerin i\u015fine gelmez bask\u0131 yapard\u0131. \u00dclke sa\u011fc\u0131 m\u0131 solcu mu belli de\u011fildi. Sol kalkarsa sol indirilir, sa\u011f kalkarsa sa\u011f indirilirdi. Se\u00e7imlerden sonra da, bu yeni d\u00f6nemde de art\u0131k iyice ortaya \u00e7\u0131kt\u0131 ki, bu \u00fclkenin \u00e7o\u011funlu\u011fu M\u00fcsl\u00fcman ve M\u00fcsl\u00fcman hayat\u0131 ya\u015f\u0131yor. Olay\u0131m\u0131z bu. Kar\u015f\u0131 taraf\u0131n k\u0131zmas\u0131n\u0131n, d\u00f6v\u00fcnmenin alemi yok. Bu topraklarda o s\u00f6yledikleri gibi 'laiklik de elden gitmez', gitmedi de. Kimse korkmas\u0131n. \u00dclkemizin