MEB açıkladı! 'Başlıyor! Bu yıl tamamı ücretsiz olacak...'
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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB), ilkokul, 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri arasından resim, müzik, zihinsel yetenek gibi alanlarda özel yeteneği olan öğrencileri tanılama süreci başlatıldı.Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, yaptığı açıklamada 'Bu yıl grup tarama uygulamasını ücretsiz planladık ve 500 bin civarı başvuru olacağını düşünüyoruz. Tüm hazırlıklarımızı ona göre yaptık' dedi.