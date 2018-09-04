MEB'den sözleşmeli öğretmenlere eş durumu atama müjdesi

MEB, her ikisi de s\u00f6zle\u015fmeli \u00f6\u011fretmen olarak g\u00f6rev yapanlara, e\u015f durumu atamas\u0131 hakk\u0131 tan\u0131d\u0131.,Milli E\u011fitim Bakanl\u0131\u011f\u0131 (MEB) taraf\u0131ndan her ikisi de s\u00f6zle\u015fmeli \u00f6\u011fretmen olarak g\u00f6rev yapan e\u011fitimcilere atama m\u00fcjdesi. ,Bu kapsamda 30 Eyl\u00fcl itibariyle g\u00f6rev yapt\u0131klar\u0131 ilde 1 y\u0131ll\u0131k \u00e7al\u0131\u015fma s\u00fcresini dolduran \u00f6\u011fretmenler, s\u00f6zle\u015fmeli di\u011fer e\u015fin g\u00f6rev yapt\u0131\u011f\u0131 \u015fehre atanmak i\u00e7in dilek\u00e7elerini 10 Eyl\u00fcl\u2019e kadar g\u00f6rev yapt\u0131klar\u0131 ildeki Milli E\u011fitim M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019ne verebilecekler. \r\n,Bakanl\u0131ktan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, e\u015flerden her ikisi de s\u00f6zle\u015fmeli \u00f6\u011fretmen olarak g\u00f6re yapanlar, e\u015f durumuna ba\u011fl\u0131 atama ba\u015fvurusu yapabilecek.\r\n\r\n, Bundan yararlanmak i\u00e7in \u00f6\u011fretmenlerin 30 Eyl\u00fcl\u2019de g\u00f6rev yapt\u0131\u011f\u0131 ilde 1 y\u0131ll\u0131k \u00e7al\u0131\u015fma s\u00fcresini tamamlam\u0131\u015f olmas\u0131 gerekiyor.\r\n,\u0130\u015fte yap\u0131lan duyuru.