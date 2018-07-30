Meclis'e 9'uncu parti geliyor...,Erkan Ba\u015f ve Bar\u0131\u015f Atay'\u0131n HDP'den ayr\u0131larak T\u00fcrkiye \u0130\u015f\u00e7i Partisi'ne kat\u0131lacaklar\u0131 iddialar\u0131na a\u00e7\u0131kl\u0131k getiren dan\u0131\u015fmanlar\u0131, "Ayr\u0131lma haklar\u0131n\u0131 sakl\u0131 tutarak HDP'ye kat\u0131ld\u0131lar. \u00d6n\u00fcm\u00fczdeki aylarda g\u00fcndeme gelebilir" cevab\u0131n\u0131 verdi.,HDP \u0130stanbul ve Hatay milletvekilleri Erkan Ba\u015f ve Bar\u0131\u015f Atay'\u0131n partiden ayr\u0131larak, T\u00fcrkiye \u0130\u015f\u00e7i Partisi'ne (T\u0130P) kat\u0131lacaklar\u0131 iddia edildi. \r\n\r\n,Ba\u015f ve Atay'\u0131n dan\u0131\u015fmanlar\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada ise 'Ayr\u0131lma kararlar\u0131n\u0131 sakl\u0131 tutarak HDP'ye kat\u0131ld\u0131lar ama \u015fu an i\u00e7in b\u00f6yle bir karar yok' ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye \u0130\u015f\u00e7i Partisi (T\u0130P), ge\u00e7en aral\u0131k ay\u0131nda yeniden a\u00e7\u0131larak, siyaset sahnesine kat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. T\u0130P'in kurucular\u0131 aras\u0131nda T\u00fcrkiye Kom\u00fcnist Partisi'nin eski genel ba\u015fkan\u0131 Erkan Ba\u015f ve Bar\u0131\u015f Atay da vard\u0131. Erkan Ba\u015f, \u0130stanbul \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc b\u00f6lgeden; Atay memleketi Hatay'dan milletvekili se\u00e7ildi.\r\n\r\n,Ba\u015f ve Atay'\u0131n se\u00e7imden sonra partilerine kat\u0131lma y\u00f6n\u00fcnde HDP ile anla\u015ft\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. \u0130ki vekilin TBMM'nin a\u00e7\u0131lmas\u0131ndan \u00f6nce HDP'den ayr\u0131l\u0131p T\u0130P'e kat\u0131lmas\u0131 beklendi\u011fi iddia edildi.\r\n\r\n,Halklar\u0131n Demokratik Partisi (HDP) milletvekili Bar\u0131\u015f Atay ve Erkan Ba\u015f'\u0131n dan\u0131\u015fmanlar\u0131, BBC T\u00fcrk\u00e7e'ye yapt\u0131klar\u0131 a\u00e7\u0131klamada, milletvekillerinin ayr\u0131lma haklar\u0131n\u0131 sakl\u0131 tutarak HDP'ye kat\u0131ld\u0131klar\u0131n\u0131, \u015fu an i\u00e7in b\u00f6yle bir kararlar\u0131 olmasa da \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki aylarda bunun g\u00fcndeme gelebilece\u011fini s\u00f6ylediler.\r\n\r\n,1961 y\u0131l\u0131nda T\u00fcrkiye'de kurulan siyasi parti. TBMM'ye milletvekili se\u00e7tirebilen ilk sosyalist parti olmu\u015ftur. 1971 ve 1980 darbeleri sonras\u0131nda kapat\u0131ld\u0131. 1988 y\u0131l\u0131nda TKP ile birle\u015ferek T\u00fcrkiye Birle\u015fik Kom\u00fcnist Partisi kuruldu. T\u0130P, Aral\u0131k 2017'de Ba\u015f ve Atay ile bir grup arkada\u015f\u0131 taraf\u0131ndan son kez kuruldu.,\u0130ki vekil parti de\u011fi\u015ftiriyor.