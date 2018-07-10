Meclis'e giren parti sayısı sekize çıktı

Meclis'e giren parti say\u0131s\u0131 sekize y\u00fckseldi.,Demokrat Partili G\u00fcltekin Uysal'\u0131n \u0130yi Parti'den ayr\u0131lmas\u0131yla Meclis'te temsil edilen parti say\u0131s\u0131 sekize \u00e7\u0131kt\u0131. Uysal, se\u00e7ime \u0130yi Parti listelerinden girmi\u015fti. ,D\u00fcn gece a\u00e7\u0131klanan yani kabinede Adalet Bakan\u0131 Abd\u00fclhamit G\u00fcl, D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakan\u0131 Berat Albayrak yer alm\u0131\u015ft\u0131. ,TBMM Genel Kurulu'nun son sandalye da\u011f\u0131l\u0131m\u0131na g\u00f6re \u015fu anda AK Parti'nin 290, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 144, Halklar\u0131n Demokratik Partisi'nin 67, MHP'nin 49, \u0130yi Parti'nin 42, Saadet Partisi'nin 2, Demokrat Parti'nin ise bir milletvekili bulunuyor.\r\n\r\n,Milletvekili say\u0131s\u0131n\u0131n 600'e \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131 Meclis \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda y\u0131llard\u0131r uygulanan "\u00e7o\u011funluk" say\u0131lar\u0131n\u0131n de\u011fi\u015fmesine de neden oldu. \r\n\r\n,Bu \u00e7er\u00e7evede TBMM'nin \u00e7al\u0131\u015fabilmesi i\u00e7in gerekli olan toplant\u0131 yeter say\u0131s\u0131 184'ten 200'e, karar yeter say\u0131s\u0131 139'dan 151'e, 276 olan \u00fcye tam say\u0131s\u0131 salt \u00e7o\u011funlu\u011fu 301'e, anayasa de\u011fi\u015fikli\u011fi i\u00e7in gerekli 330 oy 360'a, referandumsuz anayasa de\u011fi\u015fikli\u011fi i\u00e7in gerekli 367 oy 400'e, olas\u0131 se\u00e7im karar\u0131nda basit \u00e7o\u011funluk \u015fart\u0131 da 360'a \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Meclis\u2019te Adalet ve Kalk\u0131nma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halklar\u0131n Demokratik Partisi, Milliyet\u00e7i Hareket Partisi, \u0130Y\u0130 Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve B\u00fcy\u00fck Birlik Partisi olmak \u00fczere 8 parti oldu.\r\n\r\n,Meclis i\u00e7inden d\u00f6rt ismin yeni kabinede yer almas\u0131yla AK Parti'nin milletvekili say\u0131s\u0131 290'a d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,.,Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ve milletvekilleri i\u00e7in d\u00fczenlenen 24 Haziran se\u00e7imlerinin ard\u0131ndan Demokrat Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 G\u00fcltekin Uysal'\u0131n \u0130yi Parti'den ayr\u0131lmas\u0131yla TBMM'de temsil edilen parti say\u0131s\u0131 sekize \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n