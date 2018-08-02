Meclis'teki partiden dikkat çeken öneri: Trump Towers'a el koyun

\u0130Y\u0130 Parti Genel Sekreteri ve S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Dr. Aytun \u00c7\u0131ray, ABD'nin yapt\u0131r\u0131m karar\u0131yla ilgili partisinin g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131klad\u0131.,\u0130Y\u0130 Parti Genel Sekreteri ve S\u00f6zc\u00fcs\u00fc Dr. Aytun \u00c7\u0131ray T\u00fcrkiye \u2013ABD aras\u0131nda ya\u015fanan \u201cBrunson krizi\u201d hakk\u0131nda partisinin resm\u00ee g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,\u201cAmerika Birle\u015fik Devletleri, \u2018Ba\u015fkan\u0131n talimat\u0131yla Hazine Bakanl\u0131\u011f\u0131, Papaz Brunson'\u0131n tutuklanmas\u0131 ve hapsedilmesinde rol oynayan T\u00fcrk \u0130\u00e7i\u015fleri ve Adalet bakanlar\u0131na yapt\u0131r\u0131m getiriyor\u2019 dedi. Rahip Andrew Brunson hakk\u0131nda \u00fclkemizde s\u00fcrd\u00fcr\u00fclmekte olan adli s\u00fcre\u00e7le irtibatl\u0131 olarak ABD Hazine Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019nca \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu ve Adalet Bakan\u0131 Abd\u00fclhamit G\u00fcl hakk\u0131nda al\u0131nan yapt\u0131r\u0131m karar\u0131 ald\u0131. T\u00fcrkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletimizi hedef alm\u0131yor olsa da ad\u0131 ge\u00e7enlerin s\u0131fatlar\u0131ndan \u00f6t\u00fcr\u00fc konu T\u00fcrkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birle\u015fik Devletleri ili\u015fkilerini do\u011frudan ilgilendirmektedir.\u201d\r\n\r\n,\u201cHerkes bilmelidir ki, \u0130Y\u0130 Parti\u2019nin d\u0131\u015f politika konusunda AK Parti y\u00f6netimlerini ele\u015ftiriyor olmas\u0131 d\u0131\u015f devletlerin yan\u0131nda yer ald\u0131\u011f\u0131 anlam\u0131na gelmez\u201d diyen Aytun \u00c7\u0131ray \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n\r\n,\u0130Y\u0130 Parti Genel Sekreteri Aytun \u00c7\u0131ray, a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc:\r\n,\r\n\u0130Y\u0130 Parti olarak T\u00fcrkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birle\u015fik Devletleri ili\u015fkilerinde bir t\u0131rmanma temay\u00fcl\u00fc g\u00f6steren ve ba\u015fka alanlara da sirayet eden bu gergin ortam\u0131n suhuletle \u00e7\u00f6z\u00fcme kavu\u015fturulmas\u0131, iki dost ve m\u00fcttefik \u00fclke aras\u0131ndaki ili\u015fkilerin kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 \u00e7\u0131kar temelinde ve sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir zeminde geli\u015fmesinin sa\u011flanmas\u0131 en samimi beklentimizdir.\r\n\r\n,,Aytun \u00c7\u0131ray, partisinin konuyla ilgili \u00f6nerilerini ise \u015f\u00f6yle s\u0131ralad\u0131:\r\n\r\n,\u201cT\u00fcrkiye kamuoyunun bildi\u011fi gibi ge\u00e7mi\u015fte de zaman zaman ABD'yle kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya gelinmi\u015ftir. 1975\u2019de T\u00fcrkiye\u2019ye konulan ambargonun kalkmamas\u0131 \u00fczerine merhum Demirel\u2019in ba\u015f\u0131nda oldu\u011fu H\u00fck\u00fbmet \u00fcslere el koymu\u015ftur. Ambargoyu kald\u0131rd\u0131ktan sonra da \u00fcsler bu defa T\u00fcrkiye'nin h\u00fck\u00fcmranl\u0131\u011f\u0131na ge\u00e7erek yeniden a\u00e7\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.\r\n\r\n,Bu \u00e7er\u00e7evede ABD\u2019ye kar\u015f\u0131 m\u00fctekabiliyet i\u00e7inde tedbir yapt\u0131r\u0131mlar uygulayaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klayan AK Parti H\u00fck\u00fbmetinin; kar\u015f\u0131l\u0131k gelen ABD\u2019li bakan\/sekreterlerin mal varl\u0131klar\u0131na, Trump Towers\u2019a el koymal\u0131. ABD\u2019den al\u0131nacak olan 11 milyar dolarl\u0131k yolcu u\u00e7a\u011f\u0131 al\u0131m\u0131n\u0131 da durdurmal\u0131d\u0131r.\r\n,\r\nRahip Bronson canl\u0131 yay\u0131n yap\u0131larak d\u00fcnya \u00f6n\u00fcnde adil bir \u015fekilde yarg\u0131lanmal\u0131d\u0131r.\r\n\r\nTrump Towers, \u0130stanbul\u2019un g\u00f6be\u011finde Mecidiyek\u00f6y\u2019de 2012 y\u0131l\u0131nda d\u00fczenlenen t\u00f6renle a\u00e7\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,\u00c7\u0131ray, "AK Parti H\u00fck\u00fbmeti\u2019nin; kar\u015f\u0131l\u0131k gelen ABD\u2019li bakan\/sekreterlerin mal varl\u0131klar\u0131na, Trump Towers\u2019a el koymal\u0131. ABD\u2019den al\u0131nacak olan 11 milyar dolarl\u0131k yolcu u\u00e7a\u011f\u0131 al\u0131m\u0131n\u0131 da durdurmal\u0131d\u0131r" dedi.\r\n\r\n,\u00c7\u0131ray yapt\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadeleri kulland\u0131:\r\n\r\n,\u0130Y\u0130 Parti\u2019nin ABD\u2019nin tavr\u0131n\u0131 k\u0131nad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Aytun \u00c7\u0131ray \u201c\u0130Y\u0130 Parti olarak \u00f6ncelikle ifade etmeliyiz ki, ABD\u2019nin bu yak\u0131\u015f\u0131ks\u0131z oldu\u011fu tavr\u0131n\u0131 k\u0131n\u0131yoruz, m\u00fcttefiklik anlay\u0131\u015f\u0131na ayk\u0131r\u0131 buluyoruz. Bizim i\u00e7in T\u00fcrkiye Cumhuriyeti Devleti\u2019nin ba\u011f\u0131ms\u0131zl\u0131\u011f\u0131 ve T\u00fcrk milletinin \u00f6zg\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc her t\u00fcrl\u00fc de\u011ferlendirmenin \u00fczerindedir. \u00dclkemizin varl\u0131\u011f\u0131 ve b\u00fct\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ilelebet devam ettirecek bir siyasetin y\u0131lmaz savunucusu olarak varolu\u015fsal de\u011ferlerimizin korunmas\u0131 konusunda d\u0131\u015far\u0131dan gelecek tehditlere kar\u015f\u0131 birlik beraberlik ruhu i\u00e7inde olaca\u011f\u0131z; ancak T\u00fcrkiye\u2019yi y\u00f6netenlerin de milletimizin egemenlik haklar\u0131n\u0131 ve hukukunu koruyup koruyamad\u0131klar\u0131n\u0131n yak\u0131n takip\u00e7isi olaca\u011f\u0131z. \u0130Y\u0130 Parti d\u0131\u015f politikay\u0131 megafonla yapmayacakt\u0131r\u201d dedi.\r\n\r\n,\u201cABD ile ili\u015fkilerimizde ortaya \u00e7\u0131kan bu istenmeyen durumu birlik ve beraberlik ruhu i\u00e7inde a\u015fmam\u0131z\u0131n iki temel \u015fart\u0131 vard\u0131r. Birincisi demokrasinin gerektirdi\u011fi \u015feffafl\u0131k i\u00e7