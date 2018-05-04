Meğer nerelerde oynamışlar! İlk hallerini görünce inanamayacaksınız

Bur\u00e7in Terzio\u011flu \u00e7ok k\u00fc\u00e7\u00fck ya\u015flarda kamera ile tan\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Perran Kutman'\u0131n ba\u015frol\u00fcn\u00fc oynad\u0131\u011f\u0131 ''Perihan Abla'' dizisinde yetene\u011fiyle herkesi \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7evirdi.\r\n\r\n,B\u00f6ylelikle oyunculu\u011fa ba\u015flayan Bur\u00e7in Terzio\u011flu, ad\u0131ndan s\u00f6z ettiren bir oyuncuya d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,Son d\u00f6nemde g\u00f6sterdi\u011fi performansla \u00e7ok konu\u015fulan oyuncunun bir d\u00f6nem Kanal D'nin efsane dizisi 'Arka Sokaklar'da 30 TL'den fig\u00fcran olarak \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 biliyor musunuz?\r\n,Bir d\u00f6nem ekran\u0131n en \u00e7ok izlenen dizilerinden 'Ad\u0131n\u0131 Feriha Koydum' ile y\u0131ld\u0131z\u0131 parlayan \u00c7a\u011fatay Ulusoy \u00e7ok de\u011fil birka\u00e7 y\u0131l \u00f6ncesine kadar dizilerde fig\u00fcranl\u0131k yap\u0131yordu.\r\n\r\n,Best Model of Turkey se\u00e7ildikten sonra kaderi de\u011fi\u015fen \u00c7a\u011fatay Ulusoy, Bak\u0131rk\u00f6y'de bir ajansa kay\u0131tl\u0131yd\u0131.\r\n\r\n,Hatta ba\u011fl\u0131 oldu\u011fu \u015firket onu son olarak 'Adanal\u0131' dizisinde fig\u00fcranl\u0131k yapmas\u0131 i\u00e7in g\u00f6revlendirmi\u015fti. Ancak \u00c7a\u011fatay Ulusoy'un \u015fans\u0131 d\u00f6nd\u00fc. Son olarak \u0130\u00e7erde'de boy g\u00f6sterdi ve b\u00fcy\u00fck be\u011feni toplad\u0131. \u00c7a\u011fatay Ulusoy'un yeni projesinden b\u00f6l\u00fcm ba\u015f\u0131na 50 bin TL kazanaca\u011f\u0131 konu\u015fuluyor.\r\n\r\n,2005 y\u0131l\u0131nda Y\u0131lmaz Erdo\u011fan'\u0131n 'Organize \u0130\u015fler' filminde fig\u00fcran olarak yer alan bu oyuncuyu bu aralar ekranda s\u0131k\u00e7a g\u00f6r\u00fcyoruz. Bu \u00fcnl\u00fc Murat Y\u0131ld\u0131r\u0131m'dan ba\u015fkas\u0131 de\u011fil.\r\n\r\n,Asl\u0131nda kariyerine TV ekran\u0131nda ba\u015flad\u0131 Murat Y\u0131ld\u0131r\u0131m. 1999 y\u0131l\u0131nda 'Ayr\u0131lsak da Beraberiz' adl\u0131 dizide oynad\u0131. Sonra 'Patron Kim?',, 'Hayat Bilgisi' geldi. En \u00e7ok dikkat \u00e7ekti\u011fi dizi ise 'B\u00fct\u00fcn \u00c7ocuklar\u0131m' oldu. Sonra 'B\u00fcy\u00fck Yalan' ve onu kariyerini zirvesine ta\u015f\u0131yan 'F\u0131rt\u0131na' dizilerinde boy g\u00f6sterdi. 2005 y\u0131l\u0131nda 'Organize \u0130\u015fler' filminde de g\u00f6r\u00fcnd\u00fc Murat Y\u0131ld\u0131r\u0131m.\r\n\r\n,Sonra 'Asi' dizisiyle \u015f\u00f6hretini peki\u015ftirdi. 'Suskunlar'daki Ecevit karakteriyle seyircinin haf\u0131zas\u0131nda yer etti. Murat Y\u0131ld\u0131r\u0131m \u015fu s\u0131ralar 'Kim Milyoner Olmak \u0130ster' program\u0131n\u0131 sunuyor.\r\n\r\n,G\u00fczel oyuncu Tuba B\u00fcy\u00fck\u00fcst\u00fcn ilk defa 2003 y\u0131l\u0131nda 'Sultan Makam\u0131' diziyle izleyici kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131. \u015eimdilerde geni\u015f bir hayran kitlesine ula\u015fan oyuncu, dizi setlerinde \u00e7al\u0131\u015farak sekt\u00f6re giri\u015f yapt\u0131.\r\n\r\n,Fahriye Evcen'in oyunculuk kariyeri 2005 y\u0131l\u0131nda 'Asla Unutma' dizisiyle ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,O zamanlar acemi olan Fahriye \u015fimdilerin en ba\u015far\u0131l\u0131 oyuncular\u0131ndan.\r\n\r\n,Bar\u0131\u015f Ardu\u00e7, ilk defa 2011 y\u0131l\u0131nda 'K\u00fc\u00e7\u00fck Han\u0131mefendi' dizisiyle kamera kar\u015f\u0131s\u0131na ge\u00e7ti.\r\n\r\n,G\u00fczel oyuncu Serenay Sar\u0131kaya, ilk defa 2006 y\u0131l\u0131nda '\u015ea\u015fk\u0131n' adl\u0131 filmde rol ald\u0131.\r\n\r\n,Burak \u00d6z\u00e7ivit, ilk defa 'Eski 18' adl\u0131 dizide rol ald\u0131. Bir polis memurunu canland\u0131ran oyuncu, zaman i\u00e7inde b\u00fcy\u00fck hayran kitleleri edindi.\r\n\r\n,Asl\u0131 Enver ise bir komedi dizisiyle oyunculu\u011fa merhaba dedi.'Uzay Sitcom'u adl\u0131 dizide oynayan Asl\u0131 Enver, ilk defa bu diziyle izleyici kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Nejat \u0130\u015fler ise ilk defa Ebru G\u00fcnde\u015f ile izleyici kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131. Ebru G\u00fcnde\u015f'in rol ald\u0131\u011f\u0131 'Tanr\u0131 Misafiri' dizisinde boy g\u00f6steren Nejat \u0130\u015fler, b\u00f6ylelikle oyunculu\u011fa ad\u0131m att\u0131.\r\n\r\n,Nurg\u00fcl Ye\u015fil\u00e7ay'\u0131n ne kadar iyi bir oyuncu oldu\u011funu anlatmaya gerek var m\u0131? Ve i\u015fte Nurg\u00fcl Ye\u015fil\u00e7ay'\u0131n ilk rol\u00fc...\r\n\r\n,Cem Y\u0131lmaz ve Mazhar Alanson'un oynad\u0131\u011f\u0131 'Her \u015fey \u00e7ok g\u00fczel olacak' filmindeki hem\u015fireye dikkat!\r\n\r\n,Nurg\u00fcl Ye\u015fil\u00e7ay filmde sadece iki kelime s\u00f6yleyen bir fig\u00fcran o zamanlar... Bu film onu sinema d\u00fcnyas\u0131na arma\u011fan etti ve ba\u015far\u0131dan ba\u015far\u0131ya ko\u015ftu Nurg\u00fcl Ye\u015fil\u00e7ay.\r\n\r\n,Y\u0131ld\u0131ray \u015eahinler'i T\u00fcrk izleyicisi asl\u0131nda 1994 yap\u0131m\u0131 TRT dizisi 'G\u00fcl\u015fen Abi' ile tan\u0131d\u0131.\r\n\r\n,Y\u0131ld\u0131ray \u015eahinler, ba\u015frol\u00fcnde Haluk Bilginer'in oynad\u0131\u011f\u0131 dizide bir gazetede \u00e7al\u0131\u015fan ve kendini tavuk zanneden 'Nejat' karakteriyle izleyiciyi g\u00fcld