Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde skandal 'namaz' sahnesi

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde skandallar bitmiyor.,\u0130lk b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde 'Tanr\u0131 sizi korusun' ve dekolte ele\u015ftirileri alan dizide bir skandal daha ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Mehmed - Bir Cihan Fatihi dizisinin ilk b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde kad\u0131n oyuncular\u0131n dekolteli olmas\u0131 ve "Tanr\u0131 sizi korusun" demesi tart\u0131\u015fmalara neden olmu\u015ftu,S\u00f6z konusu sahneye tepki ya\u011fd\u0131.\r\n,S\u00f6z konusu dizideki namaz k\u0131lma sahnesini izleyenler adeta \u015foke oldu. ,Tarih ve milli manevi de\u011ferleri \u00e7arp\u0131tmas\u0131 ile ele\u015ftirilen Bir Cihan Fatihi adl\u0131 dizide izleyenleri hayret ettiren skandal bir sahneye yer verildi,Diziyi izleyen az say\u0131daki vatanda\u015f hemen konuyu fark ederek tepki g\u00f6sterdi. \r\n,Ard\u0131ndan sosyal medyada yay\u0131lan hataya tepkiler de \u00e7\u0131\u011f gibi b\u00fcy\u00fcd\u00fc.\r\n,D\u00fcn ak\u015fam ekrana gelen yeni b\u00f6l\u00fcmde ise ba\u015f\u0131 a\u00e7\u0131k namaz k\u0131ld\u0131r\u0131lan kad\u0131n sahnesi izleyiciyi hayrete d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc.