Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisine eleştiriler bitmiyor

Kanal D ekranlar\u0131nda ilk b\u00f6l\u00fcm\u00fc ile ba\u015flayan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi ele\u015ftiri ya\u011fmuruna tutulmu\u015ftu. \r\n,H\u0131ncal Ulu\u00e7'ta diziyi k\u00f6\u015fesine ta\u015f\u0131d\u0131.,Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu'nun ba\u015f rol\u00fcn\u00fc \u00fcstlendi\u011fi "Mehmed Bir Cihan Fatihi" dizisi bir kez daha yerden yere vuruldu. ,'Zaman her \u015feyden k\u0131ymetli' deyip, her t\u00fcrl\u00fc g\u00fcvenlik \u00f6nlemini kenara b\u0131rakarak f\u0131rl\u0131yor Mehmed.. Ama salonun bir ucundan, kap\u0131ya yar\u0131m saatte geliyor. At\u0131na biniyor. Ok gibi f\u0131rlayan at, be\u015f metreyi be\u015f saatte ge\u00e7iyor..\r\n\r\n,Sal\u0131 g\u00fcn\u00fc \u00f6ylesine yorucu oldu ki bu hafta, 90a \u00e7ekiminden tur\u015fu gibi d\u00f6n\u00fcnce, evden \u00e7\u0131kamad\u0131m. Birikmi\u015f dergi ve gazeteler de var..\r\n\r\nKendime bir 'Dinlenme gecesi' verdim..,Haberleri izlerken bakt\u0131m. G\u00fcnlerdir devasa reklamlar\u0131 yap\u0131lan 'Mehmed, Bir Cihan Fatihi' adl\u0131 dizi, o gece ba\u015fl\u0131yormu\u015f..\r\n\r\nBirden an\u0131lar canland\u0131 g\u00f6zlerimin \u00f6n\u00fcnde.. \u00c7ocuktum daha izledi\u011fimde. Y\u0131l 1951.. Kilis'te ilkokulday\u0131m.. '\u0130stanbul'un Fethi' filmine, hem de iki defa gitmi\u015ftim.\r\n\r\n\u00d6yle g\u00fczeldi..,Fatih'i, \u015fimdiki Bora'n\u0131n babas\u0131 Sami Ayano\u011flu oynuyordu. Ulubatl\u0131 Hasan'\u0131 da T\u00fcrk sinemas\u0131n\u0131n gelmi\u015f ge\u00e7mi\u015f en b\u00fcy\u00fck oyuncular\u0131ndan Turhan Seyfio\u011flu..\r\n\r\nBir sahneyi hi\u00e7 unutmam. Bizans zindanlar\u0131nda i\u015fkence g\u00f6ren Ulubatl\u0131, g\u00f6k gibi g\u00fcrleyen T\u00fcrk toplar\u0131n\u0131n g\u00fcmb\u00fcrt\u00fcs\u00fc duyulmaya ba\u015flay\u0131nca, i\u015fkenceci Bizans subay\u0131na ba\u011f\u0131r\u0131r..,'Dinle kumandan!. Bu Bizans'\u0131 almaya yemin etmi\u015f olanlar\u0131n sesidir.. Ve yine dinle kumandan!. Bu T\u00fcrk'\u00fcn sesidir!.' Sahne, 1951'den beri ezberimde kalm\u0131\u015f.\r\n\r\n67 y\u0131l..\r\n\r\nO zaman\u0131n imk\u00e2nlar\u0131yla hem de nas\u0131l nefes kesen bir film yapm\u0131\u015ft\u0131 Ye\u015fil\u00e7am!.\r\n\r\n'An\u0131lar\u0131m canlan\u0131r.. \u00c7oktand\u0131r dizi mizi de izlemiyorum. Hele bir bakay\u0131m' dedim..\r\n\r\nBakmaz olayd\u0131m!.,E\u011fer bu Mehmed \u0130stanbul'u ald\u0131ysa \u015fa\u015far\u0131m.. Bu dizideki Mehmed pazardan karpuz alamaz, yahu..\r\n\r\nSultan Murad \u00f6lm\u00fc\u015f.. \u0130ki o\u011flundan Mehmed Manisa'da..\r\n\r\nOrhan Bizans'ta.\r\n\r\n\u0130kisinden hangisi, zaman\u0131n payitaht\u0131 Edirne'ye \u00f6nce gelirse padi\u015fah olacak. \u00d6tekinin kellesi gidecek.,\u00c7\u00fcnk\u00fc dizinin nerdeyse y\u00fczde 80'i yava\u015f \u00e7ekim.. Dizinin nerdeyse yar\u0131s\u0131 hem de diyalogsuz, yava\u015f \u00e7ekim..\r\n\r\n,Bu ne rezilliktir yahu?.\r\n\r\nBenim insan\u0131m saatlerce evde oturup bu rezilli\u011fe tahamm\u00fcl m\u00fc ediyor?.\r\n\r\nBu \u00fclkenin TV yazarlar\u0131 ne yap\u0131yor yahu?.\r\n\r\n'Bu ne utan\u00e7t\u0131r' diyen yok mu?.\r\n\r\n'\u0130mdaaaat!..' diyen yok mu?.,Yava\u015f \u00e7ekim y\u00fcr\u00fcyor, yava\u015f \u00e7ekim gidiyor ve hi\u00e7 konu\u015fmuyorlar. Diyalog yok b\u00fct\u00fcn orman\u0131 yava\u015f \u00e7ekim ge\u00e7iyorlar ki, 10 dakikada bitecek minnac\u0131k senaryo, \u00fc\u00e7 tam \u00fc\u00e7 saate uzas\u0131n.. Y\u00f6netmenin tek amac\u0131 var, uzatmak.. Sak\u0131z ayni sak\u0131z.. Ama \u00e7ekersen ucunu di\u015finle \u0131s\u0131r\u0131p uzar.. \u0130\u011fren\u00e7 de\u011fil mi?. Dizi de \u00f6yle..\r\n\r\n