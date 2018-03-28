Mehmed Bir Cihan Fatihi'nde şaşırtan hata

Kenan \u0130mirzal\u0131o\u011flu'nun ba\u015frol\u00fcnde yer ald\u0131\u011f\u0131 dizide, birbirinden usta isimler rol al\u0131yor. ,Ancak pahal\u0131 bir prod\u00fcksiyon olmas\u0131na ra\u011fmen, dizideki mant\u0131k hatalar\u0131 ekran ba\u015f\u0131ndaki izleyicilere pes dedirtiyor.,Kanal D ekranlar\u0131nda d\u00fcn ak\u015fam ikinci b\u00f6l\u00fcm\u00fc yay\u0131nlanan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde \u015fa\u015f\u0131rtan bir hataya imza at\u0131ld\u0131.\r\n,Dizinin d\u00fcn ak\u015fam ekrana gelen ikinci b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde de \u00c7andarl\u0131 Halil Pa\u015fa'n\u0131n k\u0131zlar\u0131yla yemek yedi\u011fi sahnede metal ka\u015f\u0131k kullan\u0131lmas\u0131 dikkatlerden ka\u00e7mad\u0131.\r\n\r\n,Bu sahneyi yorumlayan tarih\u00e7iler, Osmanl\u0131'ya metal ka\u015f\u0131\u011f\u0131n \u00e7ok sonradan geldi\u011fini belirterek...\r\n,.,"O d\u00f6nem en iyi ihtimalle tahta ka\u015f\u0131klar kullan\u0131l\u0131yordu" diyerek dizide mant\u0131k hatas\u0131 yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulad\u0131.\r\n\r\nHaberler\r\n