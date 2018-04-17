Mehmed Bir Cihan Fatihi'nde skandal hatalar!,Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin bir b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde sava\u015f alan\u0131nda Mehmed'in elinden k\u0131l\u0131c\u0131n d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc ve zor durumda kald\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. k\u0131l\u0131c\u0131n yerine dikkat.\r\n\r\n,Ancak sahnenin devam\u0131nda Mehmed k\u0131l\u0131c\u0131 di\u011fer eliyle yakal\u0131yor. Yani k\u0131l\u0131c\u0131n yeri kendi kendine de\u011fi\u015fiyor.\r\n\r\n,Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin bir b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde \u00c7andarl\u0131 Halil Pa\u015fa'n\u0131n metal ka\u015f\u0131kla yemek yedi\u011fi g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. Ancak Osmanl\u0131'da metal ka\u015f\u0131k yoktu.,Ancak Osmanl\u0131'da metal ka\u015f\u0131k yoktu.,.,Kanal D ekranlar\u0131nda daha yay\u0131nlanmadan ad\u0131ndan bolca s\u00f6z ettiren Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi, yay\u0131nland\u0131ktan sonra da bolca konu\u015fuluyor. ,\u00d6zellikle dizide yap\u0131lan hatalar, Mehmed Bir Cihan Fatihi'ni yermekte bolca kullan\u0131l\u0131yor. Fakat dizi ekibi bazen \u00f6yle hatalar yap\u0131yor ki konu\u015fulmayacak gibi de\u011fil...