Mehmet Ağar’ın oğlu bakın hangi partiden aday oldu...

Mehmet A\u011far\u2019\u0131n o\u011flu bak\u0131n hangi partiden aday oldu...,\u0130\u00e7i\u015fleri eski Bakan\u0131 ve Demokrat Parti eski Genel Ba\u015fkan\u0131 Mehmet A\u011far\u2019\u0131n o\u011flu milletvekili aday aday\u0131 ba\u015fvurusunda bulundu.,A\u011far\u2019\u0131n o\u011flu Tolga A\u011far, Elaz\u0131\u011f milletvekili aday aday\u0131 oldu. ,AK Parti\u2019de milletvekilli\u011fi aday adayl\u0131\u011f\u0131 ba\u015fvurusu d\u00fcn ak\u015fam saat 19.00\u2019da sona ermi\u015fti. A\u011far'\u0131n o\u011flu da adayl\u0131k ba\u015fvurusunda bulundu.,Adayl\u0131k s\u00fcrecinde en b\u00fcy\u00fck s\u00fcrprizlerden biri Elaz\u0131\u011f'da ya\u015fand\u0131. AK Parti Elaz\u0131\u011f Milletvekilli\u011fi i\u00e7in hem parti genel merkezine hem de il te\u015fkilat\u0131na toplam 75 ki\u015fi ba\u015fvuru yapt\u0131.\r\n\r\nO isimler aras\u0131nda Eski \u0130\u00e7i\u015fleri ve Adalet Bakan\u0131 Mehmet A\u011far\u2019\u0131n o\u011flu Tolga A\u011far da yer ald\u0131.\r\n