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Türkiye Gazetesi

Mehmet Ağar: Türkiye ciddi bir tercihle karşı karşıya

Mehmet Ağar: Türkiye ciddi bir tercihle karşı karşıya
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İçişleri ve Adalet eski Bakanı Mehmet Ağar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a daha önce de destek verdiğini belirterek, "Çok büyük işler başarmış bir AK Parti iktidarı var. Şahsen hiçbir makam ve mevki beklemiyorum. Her dönem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye desteğimizi ortaya koyduk. Ama bu dönemki kadar fiilen desteğim olmamıştı. Gerek ekonomi, gerek askeri, gerek siyasi anlamda kuşatılmışlığın zincirlerini kıracak yegane iradenin Sayın Cumhurbaşkanında olduğunu görüyorum" dedi.

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