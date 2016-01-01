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Mehmet Akif Alakurt oyunculuğu bıraktı şimdi bu halde
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Cansu Dere'yle başrolünü oynadığı Sıla dizisiyle milyonları kendisine hayran bırakan Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşkına çevirdi.
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