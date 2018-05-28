Mehmet Ali Erbil'den duygulandıran paylaşım: Yalvarırım sağlık ver

\u00dcnl\u00fc isim Mehmet Ali Erbil sosyal medyadan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131m ile sevenlerini \u00fczd\u00fc. Erbil'in payla\u015f\u0131ma yorum ya\u011fd\u0131. K\u0131z\u0131 Yasmin Erbil'de cevap yazmay\u0131 ihmal etmedi.\r\n,Sunucu, yap\u0131mc\u0131, komedyen olarak farkl\u0131 yap\u0131mlarda kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kan Mehmet Ali Erbil sosyal medyay\u0131 aktif kullanan isimler aras\u0131nda. ,Son olarak \u00fcnl\u00fc ismin \u00c7ark\u0131felek yar\u0131\u015fmas\u0131 ile sevenlerinin kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131 iddia edilmi\u015fti. Ancak hen\u00fcz bir netlik kazanmad\u0131. Erbil'i ekranlarda g\u00f6rmek isteyen destek\u00e7ileri sosyal medyadan da geri d\u00f6nmesi i\u00e7in \u00e7a\u011fr\u0131larda bulunuyor.\r\n\r\n,Erbil son olarak sosyal medyadan yapt\u0131\u011f\u0131 duygusal bir payla\u015f\u0131m ile de sevenlerini \u00fczd\u00fc. Erbil'in payla\u015f\u0131ma yorum ya\u011fmuru geldi. \r\n\r\n,Erbil k\u0131z\u0131 ile koydu\u011fu foto\u011fraf\u0131n alt\u0131na \u015fu s\u00f6zleri d\u00fc\u015ft\u00fc;\r\n\r\n,'Allah'\u0131m herkesin \u00e7ocu\u011funu sa\u011fl\u0131k ver, yalvar\u0131r\u0131m',Mehmet Ali Erbil'in k\u0131z\u0131 Yasmin Erbil'de babas\u0131n\u0131n payla\u015f\u0131m\u0131na yorum yapmay\u0131 ihmal etmedi.\r\n\r\n