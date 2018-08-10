Mehmet Ali Erbil'den flaş dolar paylaşımı

Sunucu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil sosyal medyadan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mlarla son zamanlarda ad\u0131ndan s\u0131k\u00e7a s\u00f6z ettirir oldu.,Erbil sosyal medyadan son yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mla sosyal medyay\u0131 sallad\u0131.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n yast\u0131k alt\u0131ndaki dolarlar\u0131n\u0131z\u0131 bozun \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131 sonras\u0131 \u00fcnl\u00fc isim de payla\u015f\u0131mda bulundu.,Erbil'in payla\u015f\u0131m\u0131 sosyal medyadan destek ald\u0131.,Erdo\u011fan, "T\u00fcrkiye'nin ne makro-ekonomik verilerinde ne bankac\u0131l\u0131k sisteminde, ne \u00fcretimde ve ne de istihdamda bir s\u0131k\u0131nt\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131 halde finansal sald\u0131r\u0131lara maruz kal\u0131yoruz.,Bu sald\u0131r\u0131lar\u0131n sebeplerinin \u00e7ok ba\u015fka oldu\u011fu ortada. Bizim kimseye eyvallah\u0131m\u0131z olmaz, olamaz. Tanktan korkmayan millet b\u00f6yle \u015feylerden mi korkacak?,Dolar molar bizim yollar\u0131m\u0131z\u0131 kesmez, hi\u00e7 endi\u015fe etmeyin. Buradan tekrar s\u00f6yl\u00fcyorum, yast\u0131\u011f\u0131n\u0131n alt\u0131nda d\u00f6vizi, alt\u0131n\u0131 olan varsa T\u00fcrk Liras\u0131 ile bozdursun.,Bu yerli ve milli bir m\u00fccadeledir.Bize kar\u015f\u0131 ekonomik sava\u015f ilan edenlere benim milletimin cevab\u0131 olacak.Bug\u00fcn de\u011filse ne zaman? Yerli param\u0131zla bunlara cevab\u0131 verelim." diye konu\u015ftu.,\u0130\u015fte Mehmet Ali Erbil'in o payla\u015f\u0131m\u0131,Mehmet Ali Erbil 'Dolar\u0131 bozdur, oyunu boz' yazan bir foto\u011fraf payla\u015ft\u0131.,\r\nMehmet Ali Erbil, 8 \u015eubat 1957 y\u0131l\u0131nda \u0130stanbul'da do\u011fdu.,Babas\u0131 Sadettin Erbil'den Okan, Mustafa ve Ye\u015fim adlar\u0131nda karde\u015fleri vard\u0131r. T\u00fcrkmen k\u00f6kenli, Tiyatro ve sinema oyuncusu Sadettin Erbil'in ikinci o\u011flu olan Mehmet Ali Erbil'in, annesi Yurdag\u00fcl Eken babas\u0131ndan bo\u015fan\u0131p bir subayla evlendi\u011finde \u0130stanbul'da ba\u015flayan ortaokul hayat\u0131, Bal\u0131kesir'de devam eder, Ankara'da biter.,14 ya\u015f\u0131na ve lise \u00e7a\u011f\u0131na geldi\u011finde, \u00fcvey baba yan\u0131nda daha fazla kalamayaca\u011f\u0131 anla\u015f\u0131l\u0131r. ,Ve yat\u0131l\u0131 okul form\u00fcl\u00fcnde karar k\u0131l\u0131n\u0131r.