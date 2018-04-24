Mehmet Ali Erbil'in acı günü

Mehmet Ali Erbil ac\u0131 g\u00fcn\u00fcn\u00fc sosyal medya hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131.\r\n,1996 y\u0131llar\u0131nda Atv ekranlar\u0131n\u0131n fenomen dizisi \u2018Tatl\u0131 Ka\u00e7\u0131klar\u2019 da dikkatleri \u00fczerine \u00e7eken ve Mehmet Ali Erbil\u2019in k\u00f6pe\u011fi rol\u00fcnde oynayan Cango hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n,\u00dcnl\u00fc \u015fovmen sosyal medya hesab\u0131 \u00fczerinden Cango ile olan foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131.\r\n,Foto\u011frafa \u015funlar\u0131 yazd\u0131;\r\n,\u2018Tatl\u0131 Ka\u00e7\u0131klardak\u0131 partner\u0131m\u0131 kaybett\u0131m\u2019 notunu d\u00fc\u015ft\u00fc." Bu payla\u015f\u0131m g\u00fcn\u00fcn en \u00e7ok dikkat \u00e7eken payla\u015f\u0131m\u0131 oldu.\r\n